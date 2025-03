Pubblicità Lines 2025, spot senza tabù con Myriam Sylla ed Alessia Orro

Da qualche settimana, nella televisione italiana è in rotazione la pubblicità 2025 di Lines. La campagna comunicativa ha come protagoniste due fra le sportive più note del nostro paese.

Pubblicità Lines 2025, chi sono Alessia Orro e Myriam Sylla

L’agenzia creativa che ha firmato il promo è la Fuse Italy. La società che ha curato la realizzazione, invece, è la Think Cattleya. Infine, la post produzione è della Proxima Milano.

La pubblicità di Lines ha esordito il 9 febbraio scorso. Al momento, il marchio, attivo nella produzione e commercializzazione degli assorbenti, ha previsto la distribuzione di tre, differenti episodi. Ognuno di essi ha una durata di 30 secondi.

Le testimonial scelte per lo spot sono le pallavoliste Myriam Sylla ed Alessia Orro. Le due, la scorsa estate, sono state fra le protagoniste della spedizione azzurra che, alle Olimpiadi di Parigi, ha vinto la medaglia d’oro.

La descrizione

Il titolo della pubblicità è Le ConquiLines. Le protagoniste Orro e Sylla sono intente a discutere all’interno di uno spogliatoio, prima di scendere in campo per una partita.

Sylla, ad un certo punto, chiede alla collega: “Mi passi Lines Seta Ultra? Mi sono appena arrivate“. Orro risponde: “Oh, giusto in tempo per la partita“. Myriam, allora, ricorda che vi sono alcune donne che hanno vinto medaglie con le mestruazioni. La pallavolista sarda sottolinea: “Ma i primi giorni è dura, fra dolori e flusso abbondante“.

A questo punto, le protagoniste si avvicinano alla telecamera e sono in procinto di entrare in campo. Prima, però, le due concludono: “Fare sport con le mestruazioni capita a tutte e ne dovremmo parlare di più, senza tabù“.

Pubblicità Lines 2025, la recensione

Dal punto di vista dell’impatto comunicativo, la pubblicità Lines è senza dubbio efficace. Finalmente, infatti, anche il mezzo televisivo affronta un argomento troppo a lungo considerato un tabù, come quello delle mestruazioni, e lo fa con grande naturalezza. D’altronde, sia per le modalità che per le espressioni utilizzate, il dialogo fra Orro e Sylla è configurato con un faccia a faccia fra amiche, e non fra testimonial.

Ottima, inoltre, anche l’associazione scelta fra lo sport e le mestruazioni. Un argomento sul quale vertono, ancora troppo spesso, false credenze. Proprio su questo si concentrano le dichiarazioni di Myriam Sylla, che ha affermato: “Partecipare a questa campagna è un privilegio, un’occasione importante per testimoniare con grande naturalezza la nostra quotidianità di atlete e donne. Con le mestruazioni si vincono medaglie, è fondamentale sfatare i luoghi comuni che impediscono alle donne di sentirsi libere“.