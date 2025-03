Verissimo ospiti 1° e 2 marzo: ancora protagonista Sanremo con Sarah Toscano, Noemi e Settembre

Sabato 1° e domenica 2 marzo torna, su Canale 5, lo show Verissimo. Al timone, in entrambe le puntate, torna Silvia Toffanin.

Verissimo 1° 2 marzo, il sabato con Settembre

L’appuntamento di sabato 1° marzo di Verissimo prende il via alle ore 16:30, subito dopo la fine di Tradimento. Grande protagonista, nella puntata, è il Festival di Sanremo.

A poche settimane dalla fine della kermesse arriva Settembre. L’artista ha vinto la categoria delle Nuove Proposte con la hit Vertebre, sollevando il trofeo sconfiggendo, nella finalissima, Alex Wyse. Con Toffanin, il cantante ripercorre la sua lunga carriera, iniziata con la partecipazione al talent Io Canto.

In seguito, c’è Noemi, che sul palco dell’Ariston ha gareggiato fra i Big eseguendo l’inedito Se t’innamori muori. Inoltre, c’è la giornalista ed esperta di moda Anna Dello Russo, opinionista fissa per tutte le puntate del DopoFestival.

Il ricordo di Nadia Toffa

Durante Verissimo di sabato 1° marzo c’è Chef Ruben. Il giovane cuoco è divenuto noto, sui social, nel periodo del lockdown, in quanto eseguiva delle ricette dal balcone di casa. Un format di successo, che è da poco arrivato anche in television.

La padrona di casa intervista anche Carmen Di Pietro. La showgirl è in studio in compagnia del figlio Alessandro. Infine, è previsto un ricordo di Nadia Toffa. La giornalista, per anni amata inviata de Le Iene, è scomparsa dopo una lunga malattia nel 2019, a soli 40 anni. Per omaggiare la sua vita e il suo lavoro c’è la mamma, Margherita Rebuffoni.

Verissimo 1° 2 marzo, chi c’è la domenica

Verissimo torna, con una nuova puntata, domenica 2 marzo. Il rotocalco pomeridiano, in tale giornata, inizia alle 16:00, subito dopo la fine dello speciale di Amici di Maria De Filippi.

Proprio dalla scuola delle rete ammiraglia del Biscione arriva Sarah Toscano. La cantante, vincitrice della scorsa edizione, ha calcato per la prima volta il palco di Sanremo con il brano Amarcord. C’è Cristiano Malgioglio, paroliere che ha co-condotto, insieme a Carlo Conti, la seconda serata del Festival.

Nel programma torna Chiara Balistrieri, la ragazza che ha vissuto per anni l’incubo delle violenze da parte dell’ex fidanzato. Con grande coraggio ha denunciato la sua storia sui social e ora, piano piano, sta cercando di ricostruire la sua vita. Fra le ospiti c’è Myriam Sylla, pallavolista azzurra e campionessa olimpica. Intervista di coppia per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che da poco sono diventati genitori di Kian. Infine, ritratto di famiglia per Lino Banfi, accompagnato dalla nipote Virginia e la sua piccola Matilde.