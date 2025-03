Ora o mai più e C’è posta per te, puntate 1° marzo: vince Pierdavide Carone, tutte le storie di De Filippi

Sabato 1° marzo è andato in scena l’ultimo duello televisivo fra Ora o mai più e C’è posta per te, con lo show di Rai 1 che ha decretato come vincitore Pierdavide Carone. Negli ascolti, solito trionfo per Maria De Filippi, che ha ottenuto il 30,6% di share. Marco Liorni, invece, si è fermato al 15,7 % di share.

Ora o mai più Pierdavide Carone, chi è il cantante trionfatore

L’edizione 2025 di Ora o mai più, dunque, è giunta al termine ieri. A decretare il nome del vincitore sono stati i coach, un panel di 100 spettatori presenti in platea e gli esperti Gino Castaldo ed Ema Stokholma di Rai Radio 2. Essi hanno assegnato dieci punti bonus ad uno solo degli artisti in gara.

Per Pierdavide Carone, la vittoria nello show di Rai 1 potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio per tornare a calcare palcoscenici importanti. Il cantautore ha iniziato la propria carriera ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi terzo e vincendo il premio della critica. Nel 2012 ha presenziato in gara al Festival di Sanremo, duettando con Lucio Dalla e fermandosi in quinta posizione.

Ora o mai più Pierdavide Carone, il resto della classifica

Pierdavide Carone, nella finale di Ora o mai più, si è esibito insieme alla sua coach, Gigliola Cinquetti. Dopo una serie di duetti ed esibizioni, è stata stilata la classifica finale. Al terzo posto Pago, poi scendendo troviamo Antonella Bucci, Valerio Scanu, Loredana Errore, Carlotta ed Anonimo Italiano, ultimo classificato. I primi due, ovvero Pierdavide Carone e Matteo Amantia, si sono sfidati. Alla fine ha avuto la meglio proprio Carone, con il 53% delle preferenze.

Tutte le storie di Canale 5

A C’è posta per te del 2 marzo hanno presenziato, come ospiti, Romelu Lukaku e Gigi D’Alessio. Il primo ha fatto una sorpresa ad Emanuele, giovane tifoso del Napoli che ha sconfitto la leucemia e che è stato chiamato in studio dalla fidanzata Francesca. Il cantautore, invece, ha incontrato Pina. Quest’ultima ha ricevuto la sorpresa dei figli Giuseppe, Maria, Emanuele e Pietro, che l’hanno voluta ringraziare perché, nonostante sia rimasta vedova a 36 anni, è riuscita a non far mancare niente a nessuno di loro.

In seguito, sono arrivati Raffaele e Cristina, che hanno chiamato Antonio, fratello del primo, e la moglie Anna. L’incontro è stato molto teso: i primi due hanno rimproverato gli altri di essere stati assenti durante la malattia del padre. Antonio ed Anna, però, hanno dato un’altra versione, con l’uomo che ha dichiarato di non essere stato a conoscenza delle reali condizioni del genitore. Alla fine, grazie alla conduttrice, la busta si è aperta.

Sante, poi, chiama la figlia Michelle, neo 18enne che non vede da anni. Secondo il padre, ad influenzare nei cattivi rapporti fra padre e figlia ci sarebbe la sua ex moglie, nonché mamma della giovane. Michelle, però, sostiene che la madre non abbia avuto alcun ruolo. Si è sentita abbandonata e non è disposta a perdonare, dunque busta chiusa. Stessa decisione, infine, per Ilena, che non ha perdonato l’ex compagno Francesco, che l’ha lasciata due volte per un’altra, ma che poi si è pentito.