Grande Fratello 3 marzo: eliminati Mattia e Maria Teresa, Zeudi contro il padre

Lunedì 3 marzo, Canale 5 ha mandato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. La puntata è stara ricca di colpi di scena, a partire dalla doppia eliminazione.

Grande Fratello 3 marzo, lo scontro Shaila-Helena

Al Grande Fratello del 3 marzo, dopo un ricordo di Eleonora Giorgi, in passato concorrente del GF Vip, si è parlato dello scontro fra Helena e Shaila. Le due, durante una gita all’esterno della Casa, hanno avuto l’ennesimo scambio di opinioni. Fatto, questo, che non è piaciuto a Javier, fidanzato di Prestes, che non è intervenuto nella diatriba perché avrebbe desiderato un comportamento diverso dalla compagna. In particolare, avrebbe preferito passare del tempo di qualità con Helena, ma lei era impegnata a litigare.

In seguito è dato spazio alla coppia Lorenzo e Shaila. I due continuano a lasciarsi e a rifidanzarsi, generando non pochi dubbi nei colleghi inquilini, che non credono più alla buona fede del rapporto. Mattia e Stefania sono fra i più critici, con il primo che arriva a bollare come “finta” l’unione.

Zeudi contro il padre

Alfonso Signorini, al Grande Fratello del 3 marzo, ha dato il benvenuto a Pasquale, padre di Zeudi, che racconta di non avere più rapporti con la figlia da quando lei è piccola, in seguito a divergenze con l’ex moglie. La concorrente, però, racconta una versione differente. A suo dire, la mamma non si è mai intromessa nel loro rapporto ed è il genitore che non l’ha mai cercata. Il confronto fra i due è molto teso: lei si chiede il perché lui voglia riallacciare i rapporti solo ora che è in televisione. Pasquale, però, non ci sta, sottolinea di non essere interessato alla popolarità ed assicura: “Sono qui per chiederti scusa”.

Grande Fratello 3 marzo, la doppia eliminazione

Al Grande Fratello del 3 marzo è letto l’esito del televoto, che ha condannato all’eliminazione Maria Teresa Ruta. I salvi, ovvero Zeudi, Helena, Chiara e Mattia, hanno avviato una catena di salvataggio.

Sono rimasti esclusi Stefania, Federico e Tommaso, che finiscono al televoto flash. I primi due, sorteggiati, hanno la possibilità di indicare due persone da portare con loro in nomination ed optano per Mattia e Chiara.

Dopo un televoto durato pochi minuti, è letto l’esito: deve abbandonare per sempre il gioco Mattia. Infine, la lunga diretta con lo show termina con il consueto momento delle nomination. A rischio eliminazione finiscono Federico, Stefania, Mariavittoria e Chiara. La persone meno votata, nella puntata di giovedì deve lasciare lo show.