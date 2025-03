Amici, la puntata del 9 marzo: ospiti Fedez e Noemi

Domenica 9 marzo, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento di Amici. Il talent, nello speciale pomeridiano, è guidato dalla solita Maria De Filippi.

Amici 9 marzo, i professori

La rete ammiraglia Mediaset manda in onda il programma, come al solito, dalle ore 14:00 circa. La puntata ha una durata di due ore, in quanto alle 16:00 cede la linea a Verissimo di Silvia Toffanin. Oltre che in televisione, il format è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite Mediaset Infinity e Witty TV.

Non cambia il parterre di professori. A giudicare gli allievi del talent, per il mondo della musica, ci sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per il ballo, invece, ci sono Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Continua la corsa per il Serale

A fornire le anticipazioni di ciò che accade nello studio di Amici durante la puntata di domenica 9 marzo è il portale SuperGuida TV. Nello show procede la corsa dei giovani artisti verso il Serale. Oramai, infatti, mancano poche settimane all’inizio della fase più attesa del programma. La prima puntata, a tal proposito, è attesa nel prime time di Canale 5 nella giornata di sabato 22 marzo.

A tal proposito, tutti i cantanti e i ballerini ancora senza una maglia raggiungono il centro del palco e si esibiscono. In seguito, i loro professori decidono se assegnarli la famigerata maglia oro o meno. In seguito si svolge una prova dedicata agli inediti. A gareggiare, per presentare le loro ultime uscite, ci sono Antonia, Nicolò, Jacopo Sol e Chiamamifaro. A dare loro i voti alle performance vi sono due ospiti d’eccezione, ovvero Fedez e Noemi. Entrambi sono reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo, dove hanno gareggiato con le hit Battito e Se t’innamori muori.

Amici 9 marzo, gli ospiti

Sono molti gli ospiti che presenziano nella puntata di Amici in onda oggi, domenica 9 marzo. In primis si esibiscono i già citati Fedez e Noemi, che cantano i loro ultimi brani. Sempre dall’ultima edizione del Festival arriva Rkomi. Il giovane artista si è esibito sulle note de Il ritmo delle cose. La hit, che si è posizionata al 28esimo posto nella classifica finale, ha ottenuto ottimi dati di ascolto sia su Youtube che sulle principali piattaforme di fruizione musicale in streaming. Infine, ci sono due vecchie conoscenze di Amici. Stiamo parlando di Petit e Marisol, in gara nella scorsa edizione. Il cantante, in particolare, si esibisce con Mezzanotte, in uscita il 14 marzo prossimo.