Domenica 9 marzo, ospiti in tv: Spalletti e Ferilli da Fazio, Brunori Sas da Domenica In

Domenica 9 marzo, nei vari format tv, presenziano numerosi ospiti. Da Fabio Fazio, a Che Tempo che Fa, è dato spazio a Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Domenica 9 marzo ospiti tv, Sabrina Ferilli e Achille Lauro da Fazio

Durante Che Tempo che Fa di oggi, dunque, il conduttore dialoga con l’allenatore, che a breve tornerà in campo per gli impegni di Nations League, in programma il 20 e il 23 marzo.

Direttamente dal Festival di Sanremo giunge Achille Lauro, sesto classificato (con polemiche annesse) con Incoscienti giovani. Presente anche Sabrina Ferilli, al cinema dal 13 marzo con La città proibita, per la regia di Gabriele Mainetti. Nell’elenco di ospiti c’è anche il regista Pupo Avati, mentre per la parte dedicata all’attualità ci sono, fra gli altri, Romano Prodi e Cecilia Sala.

Nella rubrica de Il Tavolo, oltre al cast fisso, ci sono Rosanna Fratello, Cristiano Malgioglio, Gaia, Giobbe Covatta, Frank Matano, Giucas Casella e gli attori Melandrino e Veronica.

Brunori Sas da Mara Venier

Spostandoci su Rai 1, alle 14:00 del 9 marzo parte Domenica In con Mara Venier. Tanto spazio è dedicato ancora al Festival di Sanremo. Direttamente dall’ultima edizione della kermesse arrivano i cantanti Brunori Sas e Clara. Atteso Vittorio Cecchi Gori, con il quale è omaggiata l’attrice Eleonora Giorgi.

Presente la conduttrice Serena Dandini, che presenta il romanzo C’era la luna. Direttamente da LA7 arriva la giornalista Tiziana Panella, al timone tutti i giorni di Tagadà. La cronista è intervista con il marito Vittorio Emanuele Parsi, con il quale ha scritto il romanzo La vita due volte. Infine, in scaletta un ricordo di Mino Reitano con la moglie Patrizia Vernola e le figlie Grazia e Giuseppina.

In seguito, sempre su Rai 1 ma dalle 17:20, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. In studio c’è la showgirl e conduttrice Paola Barale. Dal Festival c’è Willie Peyote, che ha gareggiato all’Ariston con Grazie ma no grazie. C’è Fabio Canino, da anni storico giudice di Ballando con le stelle, oltre a Carlotta Fruttero, autrice del libro Alice ancora non lo sa, che racconta la storia di una donna manipolata e truffata dall’uomo che amava.

Domenica 9 marzo ospiti tv, a Timeline l’omaggio a Bruno Pizzul ed Eleonora Giorgi

Infine, su Rai 3, domenica 9 marzo, dalle 10:45, parte Timeline con Marco Carrara. Nel programma sono omaggiati Eleonora Giorgi e Bruno Pizzul, entrambi scomparsi di recente. A seguire, con l’analista di microespressioni facciali Ares Pirozzi, è commentato lo scontro avvenuto nella Casa Bianca fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.