C’è posta per te puntata 8 marzo: Carlo con la mamma Maria Rosaria chiudono la busta a Serena

Sabato 8 marzo, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento di C’è posta per te. Al timone, come sempre, c’è Maria De Filippi.

C’è posta per te 8 marzo, Michele Morrone

La puntata dell’8 marzo di C’è posta per te ha preso il via con una sorpresa. Il protagonista di tale spazio è l’attore Michele Morrone, famoso in tutto il mondo per il film su Netflix dal titolo 365 giorni.

A chiamarlo c’è Monica, originaria di Caserta. La donna ha voluto ringraziare la figlia Pia, per tutto quello che ha fatto per la famiglia, in un momento di difficoltà come quello della malattia del padre.

La giovane, infatti, è rimasta al fianco del genitore malato fino alla sua morte. Morrone, molto colpito da tale storia, ha speso parole di grande apprezzamento per i protagonisti della vicenda, a cui ha donato vari regali e gadget.

C’è posta per te 8 marzo, Serena chiama l’ex Carlo

A C’è posta per te dell’8 marzo è giunta Serena. Ha 44 anni, è di Salerno e si rivolge allo show con l’obiettivo di ricucire i rapporti con l’ex fidanzato Carlo. A detta della donna, la loro relazione, sfociata in due anni di convivenza insieme alla mamma di lui, non ha funzionato proprio a causa della suocera Maria Rosaria, che non avrebbe mai apprezzato particolarmente la nuora.

Maria Rosaria, informata di tale fatto, durante l’appuntamento ha negato ogni coinvolgimento. Carlo, invece, ha parlato di eccessiva gelosia da parte di Serena, motivando in questo modo la fine della relazione. Tuttavia, quando sono chieste delle spiegazioni su alcuni messaggi scambiati con Serena, Carlo confessa di “essersi lasciato coinvolgere“. Alla fine, sia lui che la mamma chiudono la busta.

Rosanna prova a ricucire i rapporti con il figlio Michele

La puntata dell’8 marzo di C’è posta per te procede con Rosanna. Quest’ultima, di Caserta, prova a ricucire i rapporti con il figlio Michele, con cui non ha più rapporti da sei anni. Lei ha provato a motivare alcuni suoi comportamenti: ha avuto il figlio quando era ancora molto giovane e non ha potuto far altro se non accettare il fatto che Michele sia passato con i nonni quando era ancora molto piccolo. Lui, però, non vuole sentire ragioni, ammette di aver sofferto troppo per i continui abbandoni e decide di non dare un’altra opportunità alla genitrice, chiudendo la busta.

C’è posta per te 8 marzo, Umberto con Luisa

A C’è posta per te arriva Umberto, che prova a ricucire i rapporti con Luisa. I due erano fidanzati da tempo, quasi dodici anni, ed erano finalmente pronti alle nozze. Poco prima di fare il grande passo, però, lui si è tirato indietro e ha interrotto il rapporto. Ora è pentito e prova a tornare con la ragazza, che però non è intenzionata a concedere altre possibilità all’uomo: “Mi ha lasciato già altre volte, sia in momenti di difficoltà che in quelli felici. Ormai è troppo tardi“. Con queste parole, anche Luisa chiude la busta.

Stash dei The Kolors

Infine, C’è posta per te dell’8 marzo è giunta al termine con la sorpresa di Michele, di Barletta. Ha convocato nello studio la compagna Carmela, incinta, per farle la proposta di matrimonio. Lei, già scossa (in senso positivo) per la presenza dell’ospite Stash, frontman dei The Kolors, ha accettato.