San Marino Song Contest 2025, vince Gabry Ponte: gareggerà all’Eurovision con Tutta l’Italia

Sabato 8 marzo si è svolto il San Marino Song Contest 2025 che ha premiato Gabry Ponte. Il dj, noto in tutto il mondo, rappresenterà lo Stato all’Eurovision Song Contest.

San Marino Song Contest Gabry Ponte, il paradosso di Tutta l’Italia

La vittoria di Gabry Ponte, ampiamente pronosticata sin dall’annuncio dei concorrenti in gara al San Marino Song Contest 2025, crea un paradosso abbastanza importante in vista del prossimo ESC. I milioni di telespettatori che, in tutto il mondo, seguiranno l’evento, infatti, si ritroveranno a commentare l’esibizione di uno Stato che, nella propria hit, inneggia ad una nazione terza.

Gabry Ponte, infatti, in Svizzera il prossimo maggio rappresenterà San Marino con Tutta l’Italia. Una canzone, fra l’altro, che si riferisce al Belpaese non solo nel titolo, ma anche nel testo vero e proprio, fra Gioconda, spaghetti e Craxi. Il brano era molto noto già prima della kermesse, essendo stato scelto, da Carlo Conti, come sigla del Festival di Sanremo 2025.

Il podio e gli altri premi

A decretare la vittoria di Gabry Ponte è stata la giuria di esperti, che ha votato tutte le esibizioni della finale. La commissione era presieduta dal Presidente Luca De Gennaro ed era composta da Roberto Sergio, Federica Gentile, Ema Stokholma e Mario Andrea Ettorre.

Tutta l’Italia di Gabry Ponte ha chiuso davanti ai The Rumpled, che con You get me so high hanno ottenuto il secondo posto. Il terzo gradino del podio è occupato da Teslenko, che ha gareggiato con l’inedito Storm. Il Premio della Critica per la miglior canzone, assegnato da una giuria di giornalisti, è andato a Pierdavide Carone, che ha calcato il palcoscenico del contest con Mi vuoi sposare?. Il Premio Radio San Marino Ludovico Di Meo per il brano più Eurovisivo è andato ad Angy Sciacqua con I. Infine, il Premio Una Voce per San Marino è andato ai già citati The Rumpled.

San Marino Song Contest Gabry Ponte, una serata senza errori tecnici

Il San Marino Song Contest, nel 2025, è stato finalmente uno show degno di questo nome. Rispetto al passato, l’organizzazione si è dimostrata all’altezza e non ci sono stati quegli errori tecnici che avevano contraddistinto le ultime edizioni. Al timone della lunga diretta, iniziata alle 20:30 e terminata con la proclamazione a mezzanotte circa, hanno presenziato Flora Canto e Francesco Facchinetti. I due sono stati affiancati da Cristiano Malgioglio. Vari gli ospiti presenti. In primis Al Bano, che ha ricevuto il Premio alla Carriera. Molto bella, poi, l’esibizione de La Rappresentante di Lista, che hanno cantato Paradiso, Ciao Ciao e Cuore.