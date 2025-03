Tradimento, la puntata del 9 marzo: trama, cast e curiosità

Domenica 9 marzo, su Canale 5, torna Tradimento. La soap opera turca prosegue la programmazione tv italiana con una puntata in prime time, che prende il via alle 21:25 circa.

Tradimento 9 marzo, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Qui è conosciuta con il titolo originale Aldatmak e la prima stagione, attualmente in onda in Italia, è composta da trentacinque puntate, dalla durata di oltre due ore ciascuna. Mediaset ha deciso di suddividere tutti gli appuntamenti, che hanno una durata di circa un’ora.

Tradimento 9 marzo, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 9 marzo, l’avvocato Elmas entra in possesso di un documento che potrebbe rivelarsi molto interessante. Si tratta del video con protagonisti Oltan ed Ozan. La donna, che continua ad essere fortemente motivata ad umiliare Tarik, sceglie di condividere tale clip, rendendola pubblica. Tarik, intanto, spende ancora del denaro nell’hotel di lusso di proprietà di Behram.

Quando il video viene caricato online, Yesim lo scopre e decide di mettere in atto la sua vendetta. La donna, per questo motivo, accetta l’offerta di Nihal di far credere a Tarik che Melis sia sua figlia. Inoltre, Nihal gli chiederà una ingente somma di denaro, pari a 500 mila dollari, per mantenere il silenzio.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante la puntata di oggi di Tradimento, ci sono dei gravi problemi di salute per Oltan, che è portato d’urgenza in ospedale. Una volta qui, i dottori decidono che lo devono operare con estrema urgenza. Tutto ciò crea non poca sofferenza in Tolga, oppresso dai sensi di colpa. D’altronde, è consapevole del fatto che il padre ha sacrificato la propria vita per difenderlo da un proiettile che era destinato a lui.

Tradimento 9 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera in onda oggi, domenica 9 marzo, in prima serata su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.