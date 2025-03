Don’t Forget The Lyrics 2025, al via la nuova edizione: le novità, i concorrenti e gli ospiti

Lunedì 10 marzo, su NOVE, prende il via Don’t Forget The Lyrics 2025. Quella al via oggi è la settima edizione dello show.

Don’t Forget The Lyrics 2025, confermato alla conduzione Gabriele Corsi

Non cambia, durante Don’t Forget The Lyrics 2025, il conduttore. Al timone dello show, infatti, torna Gabriele Corsi. Per lui si tratta di un periodo lavorativo decisamente molto fortunato.

Il conduttore, infatti, è reduce dagli ottimi risultati ottenuti con il PrimaFestival, che ha guidato, a febbraio, insieme a Bianca Guaccero e Mariasole Pollio. Inoltre, pochi giorni fa la Rai ha annunciato di averlo confermato nel ruolo di commentatore, per il nostro paese, dell’Eurovision Song Contest.

NOVE, rete di punta per l’intrattenimento Discovery, ripropone lo show nella consueta fascia oraria dell’access prime time. Gli appuntamenti, in onda dal lunedì al venerdì, sono visibili alle 20:25 circa ed hanno una durata di circa un’ora ciascuno. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+. La società che firma la realizzazione del programma è la Banijay Italia.

Come funziona il programma

Non cambia neanche il meccanismo di funzionamento di Don’t Forget The Lyrics. In ogni puntata si fronteggiano tre concorrenti, un campione più due sfidanti. Essi si affrontano in una serie di manche, tutte basate sul canto, in perfetto stile karaoke, dei brani più celebri della musica italiana. Alla fine, il vincitore della serata, oltre ad accaparrarsi un posto nella puntata del giorno seguente, partecipa a La scalata, gioco finale in cui è messo a disposizione il jackpot di 10 mila euro.

Don’t Forget The Lyrics 2025, le novità

Durante le puntate dell’edizione 2025 di Don’t Forget The Lyrics sono confermati, al fianco del conduttore, gli artisti Antonella Lo Coco e Marco Stabile. I due, nel ruolo di Vocalist, hanno il compito di accompagnare e supportare i concorrenti durante le loro performance.

Confermate, durante la stagione, le puntate a tema. A tal proposito, sono attesi degli speciali dedicati alla musica rock e a quella del genere del lento. Inoltre, c’è lo speciale M’ama non m’ama ed anni ’80 vs 2000. Durante le settimane di programmazione tv, Gabriele Corsi accoglie, in studio, numerosi ospiti. Fra gli artisti coinvolti durante il gioco ci sono Nina Zilli, reduce dall’ottima esperienza a Ballando con le stelle, Syria, Alessandro Canino ed Amedeo Minghi.

Infine, come annunciato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, nella nuova edizione è coinvolto Eddy Anselmi, grande esperto della storia del Festival di Sanremo.