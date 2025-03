La Promessa, le trame dal 10 al 16 marzo: Martina internata in una clinica psichiatrica

Da lunedì 10 a domenica 16 marzo, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile, tutti i giorni, dalle ore 19:30 circa.

La Promessa 10 16 marzo, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 10 marzo, Margarita e Cruz provano a convincere il conte di Ayala a non denunciare Martina alla guardia civile. Il confronto, però, non va come previsto, al punto che le due arrivano a minacciarlo. Catalina, intanto, è convinta dell’innocenza della giovane e cerca le prove per dimostrarlo.

Il martedì, Virtudes annuncia alla servitù di avere intenzione di riprendersi il figlio, ma non lo dice a Petra. Quest’ultima, tuttavia, lo viene comunque a sapere tramite Santos. La protagonista Jana, invece, si reca da Pia nella grotta per portarle dei viveri.

La Promessa 10 16 marzo, le trame

La settimana de La Promessa dal 10 al 16 marzo procede il mercoledì, quando il conte di Ayala propone che Martina venga internata all’interno di una clinica psichiatrica. Solamente in questo modo, la giovane potrebbe evitare la denuncia e tutte le conseguenze legali.

Nella giornata di giovedì, Catalina continua a cercare di scagionare Martina e ne parla con Petra, che insinua un dubbio. Secondo lei, infatti, il conte si voleva liberare di Martina, per poter sposare la madre e mettere così le mani sulla quota che Margarita possiede della Promessa.

Durante la puntata del venerdì, Cruz rimprovera Martina per aver portato nella tenuta Adriano, un contadino rozzo e volgare. Tra Lope e Vera torna la sintonia e Santos, geloso, cerca nuovamente di abusare di Vera.

Cosa succede il sabato e la domenica

Ne La Promessa di sabato 15 marzo, Ayala nega le accuse di Petra, che sospetta che quello dell’avvelenamento sia solo una parte di un intricato piano creato dal conte stesso per sposare Margarita. Infine, la domenica, Cruz è preoccupata per la guerra e per la nipote ed è molto irascibile.

La Promessa 10 16 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.