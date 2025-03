Pechino Express 2025 seconda puntata: arrivo a Sabang, le coppie in gara e chi a rischio eliminazione

Giovedì 13 marzo è trasmessa la seconda puntata di Pechino Express 2025. Il programma è visibile, come al solito, su Sky Uno, dalle ore 21:15.

Pechino Express 2025 seconda puntata, ottimi ascolti al debutto

Al timone di Pechino Express, show Sky Orginal realizzato dalla Banijay Italia, è confermato Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco torna Fru, che ha il ruolo di inviato e che accompagna i concorrenti nelle varie sfide attese durante le tappe.

Anche questa settimana, le coppie in sfida percorrono un itinerario alla scoperta della cultura, della tradizione e delle abitudini delle Filippine. I partecipanti affrontano la gara avendo a disposizione solo uno zaino e l’equivalente di un euro in valuta locale.

Ottimi gli ascolti ottenuti nel debutto di sette giorni fa. Lo show, nonostante sia lontano, in termini Auditel, dai risultati ottenuti con MasterChef, ha convinto 518 mila telespettatori. Si tratta dell’esordio più visto da quando la trasmissione è su Sky, con un dato che segna un 4% di crescita rispetto alla prima puntata della passata edizione.

Un itinerario lungo 187 km

Nella seconda puntata di Pechino Express 2025, le coppie di protagonisti devono percorrere un itinerario lungo 187 km. Costantino Della Gherardesca, ai nastri di partenza, assegna la famigerata busta nera, che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno, ai Magici, vincitori della prima puntata.

La partenza è prevista a San Vicente, un piccolo villaggio posto nella meravigliosa isola Palawan. Da qui, le telecamere di Sky seguono i concorrenti fino a San Rafael. Tale località, situata nella provincia di Bulacan, costituisce il traguardo intermedio dell’appuntamento. Qui, i partecipanti devono cercare di firmare per primi il libro rosso. Esso, nella puntata odierna, è particolarmente importante, in quanto rischia di influire in modo decisivo le sorti della gara.

Pechino Express 2025 seconda puntata, l’arrivo a Sabang

I concorrenti, nella seconda puntata, proseguono con la gara e, fra incomprensioni e autostop, devono arrivare a Sabang, dove è posto il traguardo. Una volta qui, il conduttore svela l’ordine di arrivo delle coppie. Quella vincitrice deve scegliere quale eliminare fra le ultime due classificate.

Di seguito l’elenco dei partecipanti al via nella seconda puntata di Pechino Express.