Pubblicità Peroni 2025 con Lewis Hamilton e Charles Leclerc:

Con l’avvio del Mondiale di Formula 1 2025, la birra Peroni lancia una nuova pubblicità. I protagonisti dello spot sono i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Pubblicità Peroni 2025, il regista è Martin Werner

La pubblicità della birra Peroni 2025 è stata rilasciata lo scorso 12 marzo. L’obiettivo della produzione è promuovere la Peroni Nastro Azzurro 0,0%, bevanda ideale, fra l’altro, per chi deve guidare, in quanto mantiene lo stesso sapore di sempre ma non ha alcuna gradazione alcolica.

Il cortometraggio ha una durata di poco inferiore ad un minuto e si intitola The Welcome Present. Tale contenuto è inserito nella campagna comunicativa The Italian Way, già avviata in passato e con testimonial Charles Leclerc, con cui è iniziata una collaborazione nel luglio del 2024. La regia è di Martin Werner, che in carriera ha lavorato dietro la macchina da presa di numerosi spot, collaborando con attori del calibro di George Clooney e Leonardo Di Caprio.

La descrizione del promo

La pubblicità di Birra Peroni 2025 è ambientata sulle colline italiane. All’interno di una villa vi sono i protagonisti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, seduti nel terrazzo a leggere il giornale. Ad un certo punto, Leclerc riceve una notifica sul cellulare, che indica che a breve arriverà da casa un corriere per consegnare loro dei prodotti.

A questo punto, le immagini dei due piloti si alternano a quelle di un furgoncino di Birra Peroni. Tale mezzo, dopo aver sfrecciato fra le vie del paese, arriva all’esterno della villa. Qui è risolto l’enigma: dal piccolo camion escono quattro tecnici della scuderia Ferrari, che con una velocità tipica dei pit stop lasciano numerose casse di birra all’esterno dell’abitazione. Hamilton, non appena le nota, rimane stupito e guarda verso il compagno di scuderia, che risponde: “Benvenuto in Italia”.

Pubblicità Peroni 2025, la recensione

Il primo aspetto rivelante della nuova pubblicità della Birra Peroni è senza dubbio la scenografia. La location scelta per girare il promo è decisamente suggestiva e già da sola cattura l’attenzione dello spettatore. La narrazione in sé, tuttavia, non è all’altezza di cotanta bellezza.

D’altronde, l’idea di far consegnare delle birre in stile pit stop a dei piloti di Formula 1 non brilla certo per originalità e rischia di essere facilmente dimenticabile. Il vero punto di forza della produzione sta nella presenza di Lewis Hamilton. L’ex Mercedes, principale novità del mondiale di F1 al via poche ore fa, catalizza su di sé l’attenzione. In quest’ottica è senz’altro intelligente la scelta di pubblicare lo spot in concomitanza con l’inizio della nuova stagione.