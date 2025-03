Domenica 16 marzo, ospiti in tv: i Coma_Cose e il cast di Mare Fuori da Mare Venier

I Coma_Cose, Federica Brignone e Maria Chiara Giannetta. Sono solo alcuni degli ospiti presenti in tv domenica 16 marzo e qui di seguito vi sveliamo tutte le interviste attese nei vari show.

Domenica 16 marzo ospiti tv, da Fazio con Brignano e Pintus

Dalle 19:30 di domenica 16 marzo prende il via, su NOVE, un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Al timone ci sono Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

In studio, in primis, ci sono le campionesse di sci Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Spazio ai comici Enrico Brignano ed Angelo Pintus, fra i protagonisti della prossima edizione di LOL Chi ride è fuori. Per la pagina di approfondimento presenziano Michele Serra, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Ferruccio De Bortoli e Francesco Costa.

Nella seconda parte della trasmissione torna la rubrica de Il Tavolo. In tale spazio sono confermati gli ospiti fissi Max Giusti, Simona Ventura, Mara Maionchi, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli. Con loro ci sono Marcella Bella, Giucas Casella, Elio, Maria Grazia Cucinotta, Linus, Lello Arena e Raul Cremona.

Chi c’è a Domenica In e Da noi a ruota libera

Spostandoci su Rai 1, il 16 marzo dalle 14:00 Mara Venier è al timone di Domenica In. La conduttrice intervista Bobby Solo per festeggiare i suoi 80 anni. C’è l’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film Eyes Everywhere. Spazio a Sandro Giacobbe, che con la moglie Marina Peroni racconta la sua battaglia contro la malattia che lo ha colpito qualche tempo fa.

Dopo il successo con FolleMente c’è l’attore Rocco Papaleo, che il 20 marzo prossimo torna al cinema con U.S. Palmese. Dopo aver cantato con Le Orme, storica band degli anni ’60 e ’70, è proposto un focus su Mare Fuori. Per lanciare la quinta stagione ci sono gli attori, da Vincenzo Ferrera a Maria Esposito, sino a Giuseppe Pirozzi ed Artem.

Alle 17:20 inizia Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Quest’ultima intervista Maria Chiara Giannetta e Riccardo Scamarcio, protagonisti del film Muori di lei. C’è Serena Rossi, dal 22 marzo a Teatro con SereNata a Napoli. Intervistata la giornalista Ilaria D’Amico, testimonial di Oxfam, che lotta contro le diseguaglianze per porre fine alla povertà e all’ingiustizia. Infine è attesa Margot Sikabonyi, l’attrice che ha interpretato Maria Martini nella serie Un medico in famiglia, nonché autrice di due libri.

Domenica 16 marzo ospiti tv, i format Rai 3

Per quanto riguarda gli ospiti presenti nei format di Rai 3, domenica 16 marzo c’è Timeline. Il conduttore Marco Carrara ha un faccia a faccia con Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega che presenta il nuovo romanzo I figli dell’istante. Spazio anche al regista Gabriele Mainetti. Il pomeriggio c’è Rebus con Giorgio Zanchini. Alle 16:15 si parla della corsa allo spazio con il giornalista Emilio Cozzi e con l’astronauta Umberto Guidoni.