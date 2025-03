Verissimo, gli ospiti del 15 e 16 marzo: i figli di Eleonora Giorgi ed Iginio Massari

Sabato 15 e domenica 16 marzo sono visibili, su Canale 5, due nuovi appuntamenti di Verissimo. Al timone di entrambe le puntate c’è la solita Silvia Toffanin.

Verissimo 15 16 marzo, chi c’è il sabato

Verissimo di sabato 15 marzo prende il via alle 16:30, raccogliendo il timone dalla soap Tradimento. La padrona di casa accoglie, per una intervista ritratto, uno dei pasticceri più famosi ed apprezzati al mondo. Stiamo parlando di Iginio Massari, noto anche come personaggio televisivo, avendo presenziato a format importanti come MasterChef e Bake Off Italia.

Durante l’appuntamento partecipa l’artista Marco Carta. Il cantante ripercorre la sua carriera, fatta di alti e bassi ed iniziata grazie all’avventura, da concorrente, ad Amici di Maria De Filippi. L’artista si esibisce con il suo nuovo singolo intitolato Solo fantasia, con il quale ha gareggiato, pochi giorni fa, al San Marino Song Contest.

Giovanna Nocetti e Selvaggia Roma

A Verissimo di sabato c’è Petit. Anche lui ha mosso i suoi primi passi nella scuola di Amici, riuscendo a raggiungere le fasi finali del Serale nella passata edizione. Il giovane talento, classe 2005, presenta Mezzanotte, suo ultimo brano prodotto da Dardust.

Ampio spazio è dato ad Igor Cassina. Il ginnasta, in carriera, ha ottenuto importantissimi riconoscimenti, fra cui una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 e un argento e un bronzo ai Mondiali. Cassina, in studio, è affiancato dalla sua amata famiglia, composta dalla moglie Valentina e dai loro figli.

Sono raccolte, poi, le emozioni di Selvaggia Roma, da poco diventata mamma della piccola Luce. Infine, c’è il racconto di vita di Giovanna Nocetti, artista eclettica e dall’energia incontenibile.

Verissimo 15 16 marzo, chi c’è la domenica

Domenica 16 marzo, Verissimo prende il via alle 16:00, subito dopo la fine di Amici. In programma un lungo omaggio ad Eleonora Giorgi, attrice da tempo amica dello show che ha perso la vita il 3 marzo scorso, dopo una lunga malattia. In studio, per ricordarla, ci sono i figlio Paolo Ciavarro ed Andrea Rizzoli.

Direttamente dal Festival di Sanremo arrivano due dei Big in gara. Il primo è Francesco Gabbani, che ha lanciato l’inedito Viva la vita. I secondi sono i The Kolors guidati dal frontman Stash, che hanno fatto ballare l’Ariston con Tu con chi fai l’amore. Ancora protagonista il mondo della musica con le voci e il carisma di Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Infine, torna Paola Caruso, che aggiorna il pubblico in merito allo stato di salute del figlio Michele.