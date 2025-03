C’è posta per te, puntata 15 marzo: Fabiola chiude la busta al padre Giovanni

Sabato 15 marzo, su Canale 5, è andato in onda il consueto appuntamento con C’è posta per te. L’edizione è giunta al termine con la puntata, andata in onda su Canale 5 e guidata dalla solita Maria De Filippi.

C’è posta per te 15 marzo, Gianni Morandi canta per Ivana e Marco

C’è posta per te del 15 marzo è iniziato con una sorpresa. Rita, originaria di Viterbo, ha deciso di chiamare, per ringraziarli, i genitori Ivana e Marco. La loro storia d’amore ha avuto come colonna sonora le canzoni di Gianni Morandi, motivo per cui ha presenziato proprio l’artista.

Rita ha voluto ringraziare mamma e papà, in quanto, nonostante le difficoltà economiche, sono riusciti a non far mancare mai niente ai figli. Inoltre, ha chiesto scusa per essere stata, in più di una occasione, capricciosa.

Ovviamente, Ivana e Marco hanno aperto la busta, ma prima hanno cantato con Gianni Morandi alcuni dei suoi brani più celebri, da Uno su mille e C’era un ragazzo come me.

Ilenia riabbraccia Alberto

In seguito, a C’è posta per te del 15 marzo, ha fatto il suo ingresso in studio Alberto. Il ragazzo ha chiesto aiuto alla conduttrice per farsi perdonare da Ilenia. I due hanno vissuto insieme cinque anni, hanno provato ad avere un figlio ma non ci sono riusciti e in tale momento di difficoltà, lui ha deciso di lasciarla, ammettendo di sentirsi “in gabbia”.

Si sono frequentati ancora per qualche tempo, ma quando Ilenia ha deciso di interrompere la frequentazione, lui si è pentito e ha provato a tornare insieme. Dopo aver passato l’ultimo dell’anno con un’altra donna, Alberto ha chiesto ad Ilenia di sposarsi, ma lei ha rifiutato.

Ilenia, a C’è posta per te del 15 marzo, è giunta in studio con i genitori. La ragazza, dopo la rabbia iniziale, confessa di essere ancora innamorata e ha deciso di aprire la busta.

C’è posta per te 15 marzo, Luigi cerca Francesca

A C’è posta per te del 15 marzo arriva Luigi. L’uomo ricerca Francesca, il suo grande amore, che non vede da 56 anni. Dopo averla ritrovata, però, è chiaro che, in realtà, si è trattato sempre di un amore non corrisposto.

In seguito c’è Pina, che ha deciso di ritrovare Umberto dopo 60 anni dal loro primo incontro. Anche in questo caso, il ricongiungimento avviene. Infine, c’è Luciana, che ha ritrovato Egidio dopo 40 anni. Si stanno frequentando, ma lui non si decide a fare il primo passo e quindi la signora ha chiesto aiuto a De Filippi. Alla fine, arriva il tanto atteso bacio.

Fabiola chiude la busta al padre Giovanni

A C’è posta per te è dato il benvenuto a Giovanni, che prova a ricucire i rapporti con la figlia Fabiola. Non hanno più alcun legame da otto anni, ovvero da quando l’uomo ha divorziato dalla moglie, nonché mamma della ragazza. Giovanni ha interrotto la relazione per stare con un’altra donna, conosciuta tempo prima.

Fabiola, però, è impassibile. Colpevolizza il genitore per aver detto delle bugie e confessa: “Io l’ho già cancellato dalla mia vita“. A nulla servono i tentativi di farla ragionare della padrona di casa. Fabiola è irremovibile e decide di chiudere la busta.

C’è posta per te 15 marzo, Il Volo

La puntata è giunta al termine con Milly, che ha chiamato in studio i genitori Rosaria e Vincenzo. La ragazza li vuole ringraziare: quando ha dovuto affrontare un tumore giudicato incurabile, ha sempre avuto il sostegno di mamma e papà. Milly oggi sta bene e ha voluto ringraziare i genitori chiamando Il Volo, ovvero Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto. La busta, ovviamente, si apre.