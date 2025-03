Serale Amici 2025 al via il 22 marzo: concorrenti, le squadre e quante puntate sono

Manca sempre meno all’inizio del Serale di Amici 2025. Il talent show esordisce, in prima serata, sabato 22 marzo, con la conduzione della confermatissima Maria De Filippi.

Serale Amici 2025, quali sono le squadre

Dopo una lunghissima fase preparatoria con i pomeridiani, iniziati a settembre e giunti al termine la scorsa settimana, Amici entra nel vivo. Il Serale del talent show, come detto, inizia il 22 marzo, rigorosamente in prima serata su Canale 5. In totale, sono previste sette puntate. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity e Witty TV.

I sedici artisti che sono riusciti a raggiungere la fase finale sono suddivisi in tre diverse squadre. Esse, a loro volte, sono formate da due professori, uno di canto ed uno di ballo. Confermata, a tal proposito, la compagine di Alessandro Celentano e Rudy Zerbi, che ha dominato nella scorsa edizione. Ci sono Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che dodici mesi fa hanno vinto grazie a Sarah Toscano. Infine, Anna Pettinelli è affiancata dalla new entry Deborah Lettieri.

Chi sono i finalisti

Nel Serale di Amici 2025 ci sono otto cantanti. La metà di questi sono portati avanti da Rudy Zerbi e sono Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol ed Antonia. La professoressa Anna Pettinelli, invece, punta tutto su Trigno e Nicolò. Infine, Lorella Cuccarini cerca di vincere il talent per il secondo anno consecutivo con uno fra Senza Cri e Luk3.

I restanti otto artisti del Serale di Amici 2025 sono ballerini. A quota tre ci sono Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. La prima può contare su Daniele, Chiara ed Alessia. La seconda affronta il primo Serale da professoressa con Francesca, Dandy e Raffaella. Infine, con soli due danzatori, ovvero Asia e Francesco, c’è Emanuel Lo.

Serale Amici 2025, non cambia il meccanismo di funzionamento

Inviato il regolamento del Serale di Amici 2025, che dopo tanto caos ha finalmente trovato il giusto equilibrio. Tramite sorteggio, una delle tre compagini è scelta per iniziare le ostilità e i professori selezionano il team da affrontare. Parte, così, la manche, articolata in tre faccia a faccia. A giudicare tutte le performance vi sono tre professionisti, le cui identità, nonostante le tante indiscrezioni, non sono ancora state comunicate in modo ufficiale.

I prof del team vincente devono individuare una serie di concorrenti della squadra avversaria da mandare al ballottaggio. Essi si esibiscono e i giudici selezionano il meno meritevole, che va direttamente al ballottaggio finale per l’eliminazione. Lo stesso meccanismo si ripete per tutte le manche. Alla fine, i talenti a rischio si esibiscono nuovamente ed il meno votato dalla giuria deve abbandonare immediatamente il programma.