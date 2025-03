Pechino Express 2025, la terza puntata: tappa lunga 105 km, con arrivo a Puerto Princesa

Giovedì 20 marzo, Sky Uno, rete visibile al canale 108 di Sky, propone la terza puntata di Pechino Express 2025. Il reality show è trasmesso alle ore 21:15 circa.

Pechino Express 2025 terza puntata, ultima tappa nelle Filippine

Pechino Express, prodotto Sky Original, è realizzato dalla Banijay Italia. Al timone del programma è confermato, come al solito, Costantino della Gherardesca, che ha il compito di accompagnare il viaggio dei concorrenti ed attenderli all’arrivo. Al suo fianco c’è, in qualità di inviato, il comico Fru, che spiega le più disparate prove alle quali devono sottoporsi i protagonisti.

La terza puntata di Pechino Express è l’ultima ambientata interamente nelle Filippine. Ai nastri di partenza della tappa vi sono otto coppie. L’unica a non essere presente è quella de Gli Spettacolari, ovvero Gianluca Fubelli e Federica Camba, che sono stati eliminati sette giorni fa.

La partenza è presso la Manlipien Beach di Sabang

La terza puntata di Pechino Express costringe gli sfidanti a percorrere un itinerario lungo 105 km. Dopo aver consegnato la busta nera di rito, la corsa prende il via dalla Manlipien Beach di Sabang. Si tratta di una meravigliosa località balneare, posta sempre sull’isola filippina di Palowan.

Il viaggio, fra sfide e compiti ardui, procede verso Matahimik, un villaggio di piccole dimensioni. Il primo, fondamentale snodo della manche è il Baywalk di Puerto Princesa, affascinante lungomare dove è possibile gustare alcuni piatti tipici locali. Qui è situato Costantino della Gherardesca con il Libro Rosso, che questa settimana è fondamentale. La prima coppia ad arrivare sul posto e a firmare il libro, infatti, ottiene l’immunità ed è matematicamente qualificata alla prossima tappa, la prima ambientata in Thailandia.

Pechino Express 2025 terza puntata, l’arrivo a Puerto Princesa

Durante la terza puntata di Pechino Express 2025, i protagonisti devono raggiungere il Tappeto Rosso del traguardo, situato al Balayong People’s Park di Puerto Princesa. La coppia vincitrice, come sempre, deve individuare quella da eliminare fra le ultime due posizionate. Il futuro dei prescelti, poi, dipende esclusivamente dalla busta nera, che decreta se la tappa è eliminatoria o meno.

Durante il tragitto, le celebrità si cimentano in numerose avventure. In primis devono compiere un lunghissimo ed estremamente intricato trekking nella giungla. Poi devono attraversare in barca il fiume sotterraneo più lungo del mondo, posto a Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali.

Di seguito l’elenco dei partecipanti al via nella terza puntata di Pechino Express.