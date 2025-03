Serale Amici 2025, chi sono i giudici: arrivano Amadeus ed Elena D’Amario, confermato Malgioglio

Dopo tante indiscrezioni, finalmente sono ufficiali. Mediaset, infatti, ha confermato i nomi dei giudici del Serale di Amici 2025, al via, con la prima puntata, in prima serata su Canale 5 sabato 22 marzo.

Serale Amici 2025 giudici, arriva Amadeus

La prima, grande novità nell’elenco dei giudici del Serale di Amici 2025 è rappresentata da Amadeus. Per Maria De Filippi si tratta, senza dubbio, di un bel colpo televisivo.

Il conduttore, fino allo scorso anno, era il volto di punta dell’intrattenimento della Rai, dove otteneva tutti i giorni ottimi ascolti con Affari Tuoi ed era reduce da cinque edizioni da record del Festival di Sanremo.

In estate, la svolta (in negativo). Il presentatore ha deciso di abbandonare la TV di Stato e sancire il passaggio ufficiale a Discovery. Su NOVE ha condotto il game Chissà chi è, ottenendo dati Auditel decisamente molto bassi. In seguito, ha guidato La Corrida, che ha ricevuto ascolti migliori ma comunque non eccezionali.

Ora, con il ruolo di giudice del Serale di Amici 2025, per Amadeus arriva una nuova sfida professionale, forse con la speranza di riuscire a recuperare un po’ della popolarità perduta nel corso dei mesi. Il conduttore, inoltre, lo scorso ottobre ha composto la classifica di canto nel pomeridiano del talent.

Elena D’Amario, oramai veterana dello show

La seconda new entry nel tavolo dei giudici del Serale di Amici 2025 è, in realtà, una vecchia conoscenza del format. Stiamo parlando di Elena D’Amario, ballerina che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio gareggiando nella nona edizione del talent.

In seguito ha calcato il palco con grandi nomi dello spettacolo, partecipando saltuariamente in qualità di professionista ad Amici. Inoltre, a conferma del fortissimo legale con lo show, Maria De Filippi l’ha scelta per guidare il daytime. Nell’esperienza nel Serale ritroverà la professoressa Alessandra Celentano, con la quale ha collaborato varie volte, spesso anche scontrandosi.

Serale Amici 2025 giudici, la conferma di Cristiano Malgioglio

Infine, il terzo giudice del Serale di Amici 2025 è Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è oramai un veterano, ricoprendo tale ruolo per il terzo anno consecutivo, oltre ad essere l’unico che è stato riconfermato fra quelli presenti lo scorso anno. Per Malgioglio, dunque, continua il momento d’oro di carriera. Da tempo siede nella giuria di Tale e Quale Show di Carlo Conti, che lo ha anche scelto come co-conduttore di una delle serate del Festival di Sanremo. Nelle scorse settimane, infine, ha presenziato come ospite al San Marino Song Contest.