Nations League 2025 Italia-Germania, la programmazione tv: diretta su Rai 1 e Rai Play

Giovedì 20 marzo è in programma la partita Italia-Germania di Nations League. L’incontro è valevole per i quarti di finale di andata della coppa.

Nations League Italia-Germania, l’incontro si svolge allo Stadio San Siro

Il match di andata di Nations League 2025 si svolge a Milano, presso lo Stadio San Siro. Il fischio di inizio del match è atteso alle ore 20:45.

L’incontro è molto importante. L’Italia, infatti, nei 180 minuti contro la Germania, si gioca l’accesso alla cosiddetta Final Four. Tale fase, prevista a giugno, decreterà il nome della squadra vincitrice della competizione.

Ma, soprattutto, entrare nella Final Four significa entrare automaticamente in un raggruppamento per la qualificazione ai Mondiali composto da soli quattro club. E ciò per necessità pratiche, in quanto le squadre impegnate a giugno nella Nations League possono giocare le partite di qualificazione fra settembre e novembre, non avendo a disposizione altre date libere. In caso di qualificazione, l’Italia finirebbe nel gruppo con le abbordabili Slovacchia, Lussemburgo ed Irlanda del Nord.

Luciano Spalletti deve fare a meno di Mateo Retegui

Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Germania di Nations League, deve fare i conti con alcune defezioni dell’ultima ora. In particolare, il Commissario Tecnico ha dovuto salutare dal ritiro di Appiano Gentile il bomber Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta ancora sofferente per i postumi di un fastidio muscolare.

Al suo posto, Spalletti dovrebbe convocare uno fra Baldanzi, centrocampista offensivo in forza alla Roma, e Piccoli, punta che sta trascinando il Cagliari nella lotta per la salvezza.

Nations League Italia-Germania, come cambia la programmazione tv di Rai 1

Italia-Germania di Nations League è proposta, in diretta, su Rai 1. Inevitabilmente, cambia la programmazione tv della rete ammiraglia della TV di Stato, che cede la linea a San Siro alle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Di conseguenza, salta la consueta messa in onda di Cinque minuti, striscia informativa di Bruno Vespa, e di Affari Tuoi, game show di Stefano De Martino.

Gli spazi che precedono e seguono il triplice fischio finale sono guidati da Alessandro Antinelli. Con lui, nel ruolo di opinionista, è atteso Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi telecronista. Coloro che hanno il compito di raccontare tutto ciò che avviene in campo sono Alberto Rimedio e Lele Adani, oramai coppia consolidata di commentatori della Nazionale. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla. Le interviste ai protagonisti sono effettuate da Andrea Riscassi. Oltre che in televisione, è possibile seguire la sfida in diretta streaming su Rai Play.