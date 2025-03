Formula 1 GP Cina 2025, la programmazione tv: dove vedere gara e qualifiche, orari Sky, differita TV8

Nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21 marzo prende il via il GP della Cina del 2025 di Formula 1. Prosegue, con la seconda tappa, il mondiale, iniziato sette giorni fa.

Formula 1 GP Cina 2025, la Ferrari a caccia del riscatto

Grande attesa, per il Gran Premio di Cina, è riposta sulla Ferrari. La scuderia, da settimane, è a lavoro per essere competitiva per la vittoria finale del campionato iridato e, a tal proposito, l’arrivo di Lewis Hamilton aveva creato non poche aspettative.

Tuttavia, i risultati di sette giorni fa hanno deluso e non poco. Leclerc è finito ottavo, mentre Hamilton si è fermato in decima posizione. Ad avere la meglio, invece, è stata la McLaren di Lando Norris, seguita dalla Red Bull del campione in carica Max Verstappen. Sul terzo gradino del podio si è fermata la Mercedes di George Russell.

Il GP 2025 della Cina si svolge presso il Circuito di Shangai, inaugurato nel 2004 e lungo poco meno di 5 km e mezzo. Il record di vittorie in tale pista appartiene a Lewis Hamilton, che qui ha ottenuto ben sei trionfi, l’ultimo nel 2019.

Le prove libere e le qualifiche

I primi impegni con il Gran Premio di Formula 1 sono previsti alle 04:15, quando si svolge la prima prova libera, in onda in esclusiva solo su Sky Sport Formula 1 (rete 208). Poche ore più tardi, alle 08:30 della mattina, spazio alle Qualifiche della Sprint, che determina la griglia di partenza per la mini-gara del giorno seguente. La diretta di tale sessione è fruibile sia su Sky Sport Formula 1 che su TV8.

Il sabato, in diretta in chiaro e su Sky, alle 04:00 c’è la Sprint, che assegna i primi punti del fine settimana, mentre alle 08:00 ci sono le qualifiche. In tale prova, le monoposto scendono in pista con l’obiettivo di ottenere il posizionamento migliore nella griglia di partenza della gara. I semafori verdi di essa si accendono alle 08:00 e la diretta è proposta solo su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K (213). Su TV8 è prevista la differita, al via alle 14:00.

Formula 1 GP Cina 2025, i telecronisti

Tutte le sessioni del Gran Premio della Cina di Formula 1, sia quelle in chiaro che quelle nella pay tv, sono raccontate da Carlo Vanzini e Marc Gené. Le analisi tecniche sono firmate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. Infine, gli spazi di approfondimento sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.