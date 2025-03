Sabato 22 e domenica 23 marzo, Canale 5 propone due nuove puntate di Verissimo. La trasmissione è condotta, in entrambi gli appuntamenti, da Silvia Toffanin e prende il via alle 16:30.

Verissimo 22 23 marzo, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 22 marzo è dato ampio spazio alla storia di Piero Marrazzo. I fatti, narrati nel libro dal titolo Storia senza eroi, risalgono al 2009, quando l’uomo ricopriva l’importante incarico di Presidente della Regione Lazio. Marrazzo, come stabilito dalla Cassazione, è rimasto vittima di un complotto organizzato da alcuni Carabinieri.

In seguito, Silvia Toffanin, nel corso di Verissimo di oggi, accoglie per la prima volta insieme nello studio del programma l’attrice Eva Grimaldi e l’attivista Imma Battaglia. Le due sono insieme dal 2010 e nel 2019 si sono unite in sede civile.

Esordio per Sergio Bernal

A Verissimo di sabato 22 marzo debutta, in qualità di ospite, Sergio Bernal. Il danzatore è conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei massimi esperti del flamenco. Nato nel 1990, calca i più prestigiosi palchi del globo sin da quando è giovanissimo. Nel tempo ha ricevuto decine di riconoscimenti, come il Premio Danza&Danza come miglior ballerino internazionale.

Per il mondo della recitazione, durante Verissimo del 22 marzo c’è Greta Ferro. L’attrice, prossimamente, è protagonista su Canale 5 della serie-evento Il Turco, nel cui cast c’è anche Can Yaman. Dopo un faccia a faccia con Grazia De Michele, durante la puntata è accolta la coppia composta da Veronica Peparini ed Andreas Muller.

Verissimo 22 23 marzo, chi c’è la domenica

Nel corso della puntata di Verissimo di domenica, la padrona di casa dà spazio a Clizia Incorvaia. La showgirl parla del legame speciale che ha avuto con la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga malattia.

Attesa anche Bianca Guaccero, reduce da un periodo di carriera decisamente fortunato. In autunno ha vinto Ballando con le stelle, dove si è fidanzata con il maestro professionista Giovanni Pernice. In seguito, ha condotto il PrimaFestival e il talent Dalla Strada al Palco. Previsto un momento molto toccante con Paola Barale, che ha da poco affrontato la morte dell’amata mamma.

Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo c’è l’artista Serena Brancale, che ha eseguito la hit Anema e Core. Con lei c’è la sorella Nicole, che ha avuto l’onore di accompagnarla, all’Ariston, nel ruolo di Direttrice d’orchestra. Infine c’è Gaia, che nella kermesse ha lanciato Chiamo io Chiamo tu, contenuto nell’album di inediti Rosa dei venti.