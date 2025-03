Sabato 22 marzo, alle 21:25 circa su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 2025. Nel talent, guidato da Maria De Filippi, si affrontano 15 concorrenti fra cantanti e ballerini. Gli allievi sono inseriti in tre compagini. La prima è formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la seconda da Deborah Lettieri ed Anna Pettinelli e la terza da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

I team si confrontano in tre faccia a faccia, ognuno dei quali è articolata in altrettante sfide. Esse sono giudicate da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Nella prima puntata del Serale di Amici 2025 sono attesi, in qualità di ospiti, il cantante Gazzelle e gli attori Sabrina Ferilli ed Alessandro Siani.

Amici Serale 2025 prima puntata, entrano i giudici

La prima puntata del Serale di Amici 2025 prende il via con l’ingresso dei giudici. Per la cronaca, una vera e propria ovazione per Amadeus.

La prima manche è ad eliminazione diretta. Partono i Zerbi-Celentano, che scelgono di affrontare Cuccarini-Lo. Nel primo faccia a faccia, Jacopo sfida Francesco. I giudici premiano il ballerino, che ha vinto il punto danzando la pizzica. Seguono Luk3, che canta Bad Bunny, ed Alessia, che propone una samba. Il ballo ha ancora la meglio sul canto: vince Alessia.

La manche termina con il guanto di sfida fra Antonia e Senza Cri, basato sull’agilità vocale. Chi vince questo incontro, porta a casa la partita. Breve polemica fra Zerbi e Cuccarini sulle motivazioni del guanto, poi è tempo delle performance. Il punto decisivo va ad Antonia, che permette ai Zerbi-Cele di vincere la manche. I professori indicano per andare al ballottaggio Luk3, Asia e Francesco. Uno di loro, fra poco, deve abbandonare per sempre il programma.

Dopo le performance di tutti e tre, è comunicato il primo esito: salvo Francesco. Gli altri due, ancora a rischio, si esibiscono di nuovo. L’eliminata, alla fine, è Asia, che prima di uscire dallo studio riceve grandi complimenti da Maria De Filippi, che le propone di entrare nel cast dei professionisti.

Il guanto di sfida fra professori

La prima puntata del Serale di Amici 2025 procede con il guanto di sfida fra le professoresse. Le protagoniste sono Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Anna Pettinelli. Le tre, di fronte ad un incredulo Amadeus, sono chiamate ad omaggiare grandi donne dello spettacolo, rispettivamente Jennifer Lopez, Marylin Monroe e Lady Gaga. Vince, ovviamente, Cuccarini.

Zerbi-Celentano, vincitori del confronto precedente, decidono di sfidare, questa volta, Lettieri-Pettinelli. Il primo confronto è tutto basato sul canto, fra Nicolò e Vybes. Il primo canta Sweet dreams, il secondo Sally. Vince Nicolò, uno a zero per Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Celentano risponde con un guanto di sfida, tutto tecnica classica sulla sbarra, fra Chiara e Francesca. Scontro fra Celentano e Lettieri: la seconda, infatti, avrebbe rifiutato la prova, giudicandola non equa. Alla fine, però, è la concorrente ad aver deciso comunque di accettare il guanto. Ha la meglio Chiara.

La sfida decisiva è fra Chiamamifaro e TrigNO. Durante l’esibizione della prima, Elena D’Amario si è emozionata. Vince Chiamamifaro, che permette a Celentano-Zerbi di trionfare anche nella seconda manche. Al ballottaggio finiscono Raffaella (che balla Mon Amour), TrigNO (che intona 16 marzo) e Francesca (cha danza sulle note di A Fari Spenti). Finisce al ballottaggio per l’eliminazione Francesca.

Amici Serale 2025 prima puntata, il monologo comico di Alessandro Siani

Al Serale di Amici 2025 arriva Alessandro Siani. L’attore e regista firma un monologo comico, dai contenuti decisamente scontati.

I Zerbi-Cele sfidano ancora Pettinelli-Lettieri. Il prof di canto lancia un guanto di sfida basato sull’interpretazione fra Jacopo e Nicolò. La vittoria va al secondo, che poi canta di nuovo, in duetto con TrigNO, contro Daniele. Vince ancora una volta il cantante, che regala la prima vittoria della serata a Lettieri-Pettinelli. Al ballottaggio Daniele, Vybes ed Alessia. Finisce al ballottaggio Vybes.

Prima di conoscere il destino di Vybes e Francesca, la conduttrice dà spazio a Sabrina Ferilli, Enrico Borello e Gabriele Mainetti, attori e regista de La città proibita.

Gli allievi al ballottaggio finale si esibiscono. Francesca balla sulle note di Balorda nostalgia, Vybes propone l’inedito Chiedere aiuto. Un brano, quest’ultimo, davvero molto forte ed intenso.

Si torna in casetta, per conoscere l’esito. I giudici hanno eliminato Vybes. La puntata termina sulle note di Da capo a 12 di Gazzelle.

La recensione

Chi si aspettava delle novità dalla prima puntata del Serale di Amici 2025 è rimasto, senza dubbio, deluso. D’altronde, comunque, non c’era alcun alcun motivo per modificare un format che, negli ultimi anni, ha trovato la formula giusta, dosando alla perfezione i momenti di spettacolo con quelli dedicati alla gara vera e propria.

La grande curiosità era riposta sui giudici. Il più atteso, senz’altro, era Amadeus, apparso un po’ spaesato durante la puntata. Il conduttore, come lecito, deve ancora sciogliersi e prendere dimestichezza nel ruolo, per lui assolutamente inedito. Le competenze ci sono ed alcuni commenti lo dimostrano, ma deve sforzarsi per entrare maggiormente nelle dinamiche del programma.

Il medesimo discorso vale per l’altra new entry Elena D’Amario. Un po’ in ombra, infine, anche Cristiano Malgioglio, che ha sfoggiato meno verve e senso critico rispetto al passato. Con un po’ di rodaggio, comunque, è una giuria che può fare molto bene.