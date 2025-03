Stasera in tv domenica 23 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Rete 4, l’attualità con il talk di approfondimento di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 23 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Uefa Nations League: Germania-Italia. Allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund la nazionale della Germania allenata da Julian Nagelsmann incontra l’Italia di Luciano Spalletti nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League. La vincente dei quarti affronterà il 4 giugno in semifinale la vincente della sfida tra Portogallo e Danimarca.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. Il clima politico sulla transizione energetica è cambiato: gli Usa fanno retromarcia, in Europa si procede in ordine sparso e in Italia sulle rinnovabili si tira il freno a mano, mentre il costo dell’energia continua a crescere. Se ne occupa Riccardo Iacona nella terza puntata della nuova edizione.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. L’insolita contrapposizione tra una parte della sinistra, che sostiene il riarmo dell’Europa proposto da Ursula von der Lyen, e la destra di governo, favorevole alla pace tra Ucraina e Russia proposta da Donald Trump, è sempre in primo piano nei talk di approfondimento come quello di Giuseppe Brindisi.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. La redazione guidata da Davide Parenti è un inesauribile serbatoio di creatività che ogni settimana ci regala due puntate dense di inchieste, interviste esclusive, monologhi e un tocco di comicità. In studio ritroviamo Veronica Gentili, con Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. La puntata domenicale del talk di Massimo Gramellini non è una versione corta di quella in onda il sabato. Cambia il taglio, più culturale e si preferisce ridurre il numero di argomenti da affrontare e discutere con un ospite in studio.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Continuano a restare alti gli ascolti del programma di Fabio Fazio. La puntata del 9 marzo è stata vista da 1,8 milioni di telespettatori con il 9,3%. E le premesse per confermare Nove nell’olimpo fra le reti nazionali ci sono tutte.

I film di questa sera domenica 23 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Aurélia Georges, La sostituta, con Sabine Azema, Lyna Khoudri. Francia. L’ex prostituta Nélie (Lyna Khoudri) presta servizio come infermiera al fronte durante la Grande Guerra. Un giorno decide di assumere l’identità di Rose, una donna morta sotto i suoi occhi, che era sul punto di andare a lavorare per la facoltosa Madame de Lengwil (Sabine Azema).

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Christoffer Boe, Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata, con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares. A Copenaghen, Carl Morck e Assad, detective del Dipartimento Q, devono scoprire l’identità di tre mummie, ritrovate dietro un muro di un appartamento.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1998, di Peter Howitt, Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow, John Hannah. Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Daniel Espinosa, Safe House: nessuno è al sicuro, con Ryan Reynolds. Frost ha disertato dalla Cia da dieci anni. Ma il suo tradimento non è stato dimenticato: fatto prigioniero viene portato in un rifugio sicuro. Lì incontra il giovane Matt Weston.

Su Iris, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Dexter Fletcher, Rocketman, con Taron Egerton. Un timido pianista di provincia, Reginald Dwight, costruisce la propria carriera e il proprio personaggio sino a divenire una delle più note stelle della scena musicale internazionale: Elton John.

Stasera in tv domenica 23 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2024, di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga, con Anya Taylor-Joy. Furiosa viene rapita da Dementus, tiranno a capo di un’orda di motociclisti. Quando si scontrano con l’esercito di Immortan Joe, Furiosa sfrutta la guerra per ritrovare la strada di casa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con OliviaNewton-John, John Travolta. Danny ama Sandy, ma finge indifferenza davanti agli amici anche per non perdere la sua fama di rubacuori. Le cose cambiano quando Sandy decide di dare una svolta alla sua vita.