Sabat0 22 marzo, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Ne vedremo delle belle. Il programma, guidato da Carlo Conti, ha debuttato alle 21:30 circa. Hanno presenziato allo show, in qualità di concorrenti, Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Angela Melillo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

Ne vedremo delle belle prima puntata, le sfide e la giuria

Durante Ne vedremo delle belle, le concorrenti si sono affrontate in cinque, diverse prove. La prima riguarda la danza e Veronica Maya ha sconfitto Valeria Marini. Nella seconda, Adriana Volpe ha la meglio su Patrizia Pellegrino nell’intervista, effettuata all’ospite Massimo Ceccherini.

La terza manche è sul musical e Pamela Prati ha sconfitto Angela Melillo. Nella quarta, Laura Freddi ha battuto, nel canto, Carmen Russo. Entrambe hanno eseguito la cover di Pelle Diamante di Marcella Bella. Infine, il quinto faccia a faccia è il fotoracconto, che ha costretto le showgirl in gara a raccontare al meglio l’origine di alcune fotografie. In tale spazio, che ha avuto come ospite Noemi, Lorenza Mario ha vinto su Matilde Brandi.

A decidere di volta in volta i vincitori sono state le concorrenti stesse e i giudici, ovvero Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica.

La classifica finale

Durante Ne vedremo delle belle, al termine di tutte le prove i giurati hanno potuto assegnare dei punti bonus, che hanno creato la classifica finale. Essa è formata in questo modo:

Pamela Prati; Adriana Volpe/Laura Freddi; Veronica Maya; Lorenza Mario; Matilde Brandi; Valeria Marini; Angela Melillo/Carmen Russo; Patrizia Pellegrino.

Tale posizionamento non è affatto piaciuto a Valeria Marini, che in chiusura di puntata ha polemizzato con la giuria e le altre concorrenti, lamentando: “Sono rimasta molto male, ogni volta faccio la figura di Cenerentola“.

Ne vedremo delle belle prima puntata, gli ascolti e la recensione

La prima puntata di Ne vedremo delle belle (che, per la cronaca, ha chiuso alle 23:41, un’eccezione nella televisione italiana) ha messo in mostra un format non tanto originale, che in più di un’occasione ha ricordato sia Ora o mai più che Tale e Quale Show.

Il principale difetto, però, riguarda la giuria, decisamente troppo morbida. Un programma ed un cast del genere necessiterebbero di qualche giudice capace di esprimere opinioni un po’ più severe, per aggiungere del pepe allo show. Un problema che a lungo ha coinvolto anche Tale e Quale e che si è risolto con l’arrivo di Cristiano Malgioglio, che sarebbe stato perfetto anche in un contesto come quello di Ne vedremo delle belle. Ottimo, invece, il ritmo che ha avuto la serata, ma questa è oramai una costante di tutti i programmi di Conti.

Per quanto riguarda gli ascolti, molto bene, come sempre, il risultato di Amici di Maria De Filippi, che chiudendo pochi minuti prima dell’una di notte ha convinto oltre 4 milioni di persone con il 27,9% di share. Ne vedremo delle belle, nonostante l’effetto curiosità che inevitabilmente c’è per un format nuovo, si ferma a 3 milioni con il 17,6%.