Domenica 23 marzo, in tv, è presente la solita carrellata di ospiti. Fra i tanti programmi protagonisti della giornata spicca Domenica In, che continua a dare grande spazio al Festival di Sanremo.

Domenica 23 marzo ospiti tv, chi c’è a Che tempo che fa

Il 23 marzo, alle 19:30, torna Che tempo che fa. Al timone dello show, visibile su NOVE, c’è Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. In studio Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca, intervistata insieme al professor Roberto Burioni. Attesa Lorella Cuccarini, che festeggia i 40 anni di carriera, e Lucio Corsi, che a due mesi circa dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest presenta il suo nuovo album Volevo essere un duro.

Fra i protagonisti c’è l’attore Luca Zingaretti, all’esordio alla regia con il film La casa degli sguardi, di cui è anche tra i protagonisti e rilasciato nelle sale il 10 aprile prossimo. Nella seconda parte di diretta torna la rubrica de Il Tavolo. Agli ospiti fissi, ovvero Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, si aggiungono Lorella Cuccarini, la cantante Rose Villain, l’ex pilota Max Biaggi, Giucas Casella e i comici Herbert Ballerina e Raul Cremona.

Domenica 23 marzo ospiti tv, le interviste di Mara Venier

Spostandoci su Rai 1, domenica 23 marzo, alle 14:00, c’è la diretta di Domenica In. La conduttrice Mara Venier dà spazio al Festival di Sanremo con Elodie, che ha gareggiato con Dimenticarsi alle sette. Ancora spazio alla grande musica con Rita Pavone ed Al Bano, fra le voci italiane più note ed apprezzate a livello internazionale.

In scaletta un faccia a faccia con Alessia Marcuzzi, che lunedì debutta con il nuovo talk Obbligo o verità. C’è Valerio Mastandrea, in studio per presentare il film Nonostante, da lui diretto e al cinema dal 27 marzo. Infine, ci sono le dieci showgirl protagoniste di Ne vedremo delle belle, ovvero Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Angela Melillo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

Fiorella Mannoia a Da noi a ruota libera

Sempre su Rai 1, ma dalle 17:20, Francesca Fialdini guida, domenica 23 marzo, un nuovo appuntamento di Da noi a ruota libera. Si canta con Fiorella Mannoia, che ha ripreso il tour con lo spettacolo Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra. Il comico Maurizio Battista parla della commedia di cui è protagonista, in uscita al cinema il 3 aprile ed intitolata Tu Quoque. L’astrologo Paolo Fox svela l’oroscopo, segno per segno, del 2025. Infine, il bimbo prodigio Alessandro Gervasi, dopo aver incantato il pubblico del Festival, parla di Champagne-Peppino Di Capri, in onda su Rai 1 il 24 marzo.