Domenica 23 marzo torna, su Rai 1, il programma Linea Verde. La trasmissione prende il via, come di consueto, dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 23 marzo, protagonista la Basilicata

Anche questa settimana, al timone di Linea Verde torna la coppia composta da Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due sono affiancati dalla solita Margherita Granbassi. L’ex schermitrice percorre alcuni degli itinerari naturalistici più belli fra quelli presenti nel territorio visitato. Il programma, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming tramite il sito di Rai Play.

Nel corso di Linea Verde di domenica 23 marzo, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato raggiungono la Basilicata. In particolare, i conduttori viaggiano alla scoperta delle tradizioni e della cultura delle città Potenza e Matera.

I calanchi di Aliano

A Linea Verde del 23 marzo, i presentatori iniziano il loro percorso a partire dai calanchi di Aliano. Si tratta di una delle bellezze della regione, contraddistinta per uno scenario lunare. Peppone propone un focus sulla tradizione del carnevale, andando alla scoperta dei segreti delle maschere cornute e delle costruzioni artigianali in carta pesta che richiamavano il mondo animale.

Mentre Margherita Granbassi racconta le meraviglie dei calanchi, a Beshir spetta il compito di percorrere un itinerario nel segno di Carlo Levi. Lo scrittore torinese era stato confinato proprio nel borgo, dove ha saputo creare un legame molto particolare con la terra e con le persone che la abitavano.

Nel corso di Linea Verde del 23 marzo, la narrazione si sposta verso Viggiano, uno dei borghi della Val D’Agri, in provincia di Potenza. Qui si conserva, ancora oggi, l’antica tradizione dell’arpa viggianese, che pare abbia ispirato la leggenda e il cartone animato di Remì.

Linea Verde 23 marzo, le prelibatezze culinarie

A Linea Verde di oggi, Peppone approfondisce la cultura musicale del paese, per poi gustare le deliziose paste fresche fatte a mano dalle signore del luogo. Livio Beshir, invece, ha un incontro con tre giovani fratelli, che hanno deciso di rimanere a vivere in Basilicata, nel tentativo di valorizzarlo. I protagonisti, infatti, hanno preso in gestione l’azienda di famiglia, alla quale hanno apportato importanti innovazioni tecnologiche. Inoltre, il conduttore gusta il Canestrato di Moliterno, un formaggio di pecora e capra stagionato. Accompagnato dal suono di un’arpa viggianese, ammira gli scavi della città romana di Grumentum.

Infine, Margherita Granbassi sale sulla cima del monte di Viggiano, attraversando un antico sentiero, dove c’è il santuario della famosa Madonna Nera. Si tratta di uno dei culti mariani più importanti di tutto il meridione d’Italia, che attira ogni anno migliaia di turisti e fedeli.