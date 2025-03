Nuovo cambio di conduttori dietro al bancone del telegiornale satirico più famoso del nostro paese. Da lunedì 24 marzo, infatti, a Striscia la Notizia tornano Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Striscia la Notizia Gerry Scotti Michelle Hunziker, la coppia torna per la decima edizione di fila

Michelle Hunziker e Gerry Scotti prendono il posto che nelle ultime settimane era occupato da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Questi ultimi erano al timone del format dal 3 febbraio scorso. Inoltre, hanno condotto le puntate dello storico programma di Antonio Ricci già in autunno, dal 14 ottobre al 7 dicembre.

Al loro posto, dunque, giungono Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Si tratta di una delle coppie storiche della trasmissione. Quella al via oggi è, per loro, la decima edizione consecutiva da presentatori. Il loro esordio insieme è avvenuto nella stagione televisiva 2015-2016. In totale, fino ad oggi hanno guidato in duo 396 puntate.

Due volti storici del tg

Sia Michelle Hunziker che Gerry Scotti hanno, alle spalle, un lungo passato nella famiglia di Striscia la Notizia.

La conduttrice svizzera, in attesa di guidare la finale del prossimo Eurovision Song Contest, si appresta a diventare uno dei volti più longevi del format, nel quale ha esordito nel 2004. Da tale anno ha condotto più di 1400 puntate, comprese quelle che hanno aperto l’edizione attualmente in programmazione, guidate con la novità Nino Frassica.

Gerry Scotti, invece, ha esordito nell’irriverente tg di Antonio Ricci nel 1996. Tuttavia, nel corso del tempo e a differenza della collega, ha partecipato più saltuariamente allo show, fermandosi alla soglia di 632 appuntamenti presentati. Per Scotti si tratta di un periodo molto fortunato di carriera. Il mercoledì, infatti, continuerà a presidiare il prime time della rete ammiraglia Mediaset con Lo Show dei Record.

Striscia la Notizia Gerry Scotti Michelle Hunziker, chi saranno i prossimi conduttori

Al momento, non è noto il calendario dei prossimi conduttori di Striscia la Notizia. Lecito immaginare che il resto della stagione possa essere guidato, come fra l’altro accaduto nelle ultime edizioni, dal già citato Gerry Scotti. Più incerta la presenza, fino a giugno, di Michelle Hunziker, considerando anche il già citato impegno che, a maggio, la costringerà a raggiungere Basilea per condurre la finale dell’Eurovision Song Contest. Quel che sembra essere certo, almeno secondo le notizie diffuse da Dagospia, è il mancato ritorno nel programma di Francesca Manzini. La comica ed imitatrice, a marzo dello scorso anno, ha affiancato proprio Scotti per circa tre settimane.