Dal 24 al 28 marzo, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana è visibile tutti i giorni dalle ore 16:00 circa. Gli episodi hanno una durata di 50 minuti ciascuno.

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore di lunedì 24 marzo, la nuova collezione del Paradiso, esposta in vetrina, non ha l’effetto sperato sui clienti. Delia ha una idea per provare ad invertire la tendenza negativa. Marta, invece, non riesce più a fidarsi di Enrico dopo che lui ha tenuto nascosta la malattia di Adelaide.

Nel corso de Il Paradiso delle Signore di martedì, Marcello sposa la posizione di Odile di pubblicare un appello rivolto alla Contessa. In Atelier, Concetta inizia ad accusare i sintomi della stanchezza e le Veneri provano a fare di tutto pur di aiutarla.

Il mercoledì, Odile ha pubblicato, nel giornale di Tancredi, l’appello per convincere Adelaide a tornare. Marcello non fa altro che pensare a lei e sembra essersi quasi dimenticato di ciò che è accaduto con Rosa. Le lavoratrici del Paradiso ricevono una visita da Auretta Grimaldi.

La settimana de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 marzo procede il giovedì. Adelaide, finalmente, fa ritorno in villa e tale notizia è accolta con non poco entusiasmo da Marcello. Le riflessioni di Mimmo sulla manifestazione studentesca colpiscono positivamente Agata. Infine, il venerdì, Mimmo scopre il motivo per cui è stato convocato dai suoi superiori. Il ritorno di Adelaide spinge Marcello e Rosa ad affrontare definitivamente le questioni in sospeso.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.