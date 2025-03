Stasera in tv mercoledì 26 marzo 2025. Su Rai2, la nuova stagione della fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito. Su Italia 1, il film Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine.

Stasera in tv mercoledì 26 marzo 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la nuova stagione della fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito, Giovanna Sannino. Due episodi: il primo s’intitola, “Il patto”. La scelta di Rosa (Maria Esposito) di non sposare Carmine e il suo conseguente ritorno in carcere creano sconcerto e disappunto. L’unica dalla sua parte è Carmela (Giovanna Sannino), che condivide con lei una scoperta sconcertante. Intanto all’IPM arrivano tre nuovi detenuti. A seguire, “La ruota gira”. Mentre viene svelata la verità su Edoardo, Carmela prova a mantenere le apparenze e Teresa, ignara, tenta di contattare il ragazzo. Milos si strugge per Cucciolo e Silvia provoca Angelo. Mimmo cerca di superare le sue paure e fare la scelta giusta. Arrivano due nuove detenute: Marta e Sonia. I ragazzi del Nord cominciano un’attività poco lecita.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i casi approfonditi questa sera da Federica Sciarelli c’è quello, recentissimo, di Mara Favro, la mamma 51enne sparita da Chiomonte in Val di Susa tra il 7 e l’8 marzo 2024: i suoi resti sono stati trovati pochi giorni dopo a quattro chilometri dalla pizzeria in cui lavorava. Che cosa è successo quella notte?

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario “Caravaggio a Roma – Storia di una rivoluzione”, incentrato sul primo periodo di Caravaggio a Roma, dal 1596 al 1600, anno dell’esposizione del “Martirio di San Matteo” in San Luigi dei Francesi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. “L’Europa vuole spendere 800 miliardi per le armi, per la guerra, ma per le pensioni e la sanità soldi non ce ne sono, ci sono invece sempre e solo tagli” dice Mario Giordano, che nelle ultime settimane dà spazio a sostenitori e detrattori di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo Show dei Record. Anche in questa edizione, condotta da Gerry Scotti, oltre a primati singoli assistiamo a vere e proprie sfide in cui due o più performer si affrontano per raggiungere un nuovo impossibile traguardo. Immancabili, i mitici Strongmen e Strongwomen, protagonisti di alcuni momenti indimenticabili.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Questa sera Aldo Cazzullo va in onda con la prima di 4 puntate dal titolo “Il grande romanzo della Bibbia”. Il giornalista ci accompagna tra le pagine del testo sacro raccontandone gli eventi e i risvolti che hanno avuto sull’attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è sull’Isola di Lampedusa alla ricerca del locale top. In lizza: Le Mille e una Notte, Il Balenottero, Portu ‘Ntoni e U’Calacciuni. Il premio per la categoria Special va alla migliore pasta con sugo di triglia alla lampedusana.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Samusà. In prima serata lo spettacolo teatrale di Virginia Raffaele che si nutre di ricordi legati al luogo della sua infanzia: il Luna Park. Da lì l’artista riesce ad emozionare, a commuovere, a far ridere il pubblico che diventa un po’ protagonista.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Max ha organizzato un appuntamento a sorpresa per Cristina: vuole togliersi gli ultimi dubbi. Un elicottero li attende e, dopo un volo romantico, atterrano vicino ad un borgo da sogno.

I film di questa sera mercoledì 26 marzo 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2023, di Matteo Garrone, Io Capitano, con Seydou Sarr, Moustapha Fall. Il viaggio avventuroso di due adolescenti senegalesi, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), che lasciano la capitale Dakar per raggiungere l’Europa. Un’odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2001, di Ridley Scott, Black Hawk Down (Director’s Cut), con Josh Hartnett. Somalia, 1993. Durante la guerra civile che insanguina il Paese, un elicottero americano viene abbattuto. Per il sergente Eversmann e i suoi uomini le cose si mettono male.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine, Keira Knightley. Jack Ryan (Chris Pine) è un giovane analista che lavora sotto copertura a Mosca per conto della Cia. Quando scopre che il suo capo, Viktor Cherevin, è implicato in un complotto ai danni degli Stati Uniti, Jack decide di affrontarlo, anche a costo di mettere a repentaglio la sua vita.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Edward Norton, Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso, chiederà aiuto a una sua vecchia conoscenza.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2005, di Liz Friedlander, Ti va di ballare? con Antonio Banderas, Alfre Woodard. A New York, l’originale maestro di ballo Pierre Dulaine si ritrova ad insegnare tango e foxtrot ad alcuni ragazzi difficili. Dopo le iniziali diffidenze, saprà conquistare la loro fiducia.

Stasera in tv mercoledì 26 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Neill Blomkamp, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, con Archie Madekwe. Jann, player game di “Gran Turismo”, usa le abilità apprese alla console in varie competizioni automobilistiche, per diventare un pilota professionista.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Basato su una storia vera, il film narra l’ascesa e la caduta del broker newyorchese Jordan Belfort. L’uomo riuscì a raccogliere una vera fortuna truffando milioni di investitori.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1988, di Robert Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit, con Bob Hoskins. Hollywood 1948. Il cartone animato Roger Rabbit chiede al detective Eddie Valant di indagare sull’omicidio del padrone di Cartoonia. Tutti gli indizi sono contro di lui.

Su Sky Cinema Action, alle 19.40, il film fantastico del 2016, di David Ayer, Suicide Squad, con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto. Una squadra di pericolosi criminali, al comando del colonnello Flag, viene impiegata per una missione ad alto rischio: fermare un’antica entità malvagia che vuole sterminare il mondo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Stefano Sollima, Adagio, con Gianmarco Franchini, Toni Servillo. Il sedicenne Manuel deve prendersi cura del papà, che ha un passato criminale e ora è affetto da demenza senile. Quando si ritrova in guai seri si rivolge a due ex criminali, vecchie conoscenze del padre.