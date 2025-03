Come ogni domenica, il 30 marzo abbondano, sulle reti tv in chiaro, gli appuntamenti di sport. Protagonista, su tutte, Rai 2.

Sport in tv domenica 30 marzo, il 6 Nazioni

Domenica 30 marzo, Rai 2 manda in onda una nuova partita di rugby valevole per il 6 Nazioni femminile. A partire dalle ore 15:45 scende in campo l’Italia, guidata dal Commissario Tecnico Fabio Roselli.

Le Azzurre hanno esordito nella competizione sette giorni fa, quando hanno sfidato, in trasferta, l’Inghilterra. L’incontro, in quel caso, non è andato come sperato. La partita si è giocata a York ed è terminata con una sconfitta per le nostre portacolori, che hanno perso con il risultato di 38 a 5.

Questa settimana, l’Italia accoglie, di fronte al pubblico di Parma, la temibile Irlanda, che solo pochi mesi fa ha sconfitto la Nuova Zelanda campione del mondo. La sfida è anticipata e preceduta, rispettivamente alle 15:30 e alle 18:00, dal Rai Sport Live, spazio di approfondimento guidato da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini.

Il palinsesto di Rai Sport

Domenica 3o marzo, Rai Sport trasmette alcuni eventi sportivi degni di nota. Si parte con il calcio femminile. Alle 15:55 inizia il collegamento con i playoff di Serie A, quando l’Inter affronta, in casa, la Juventus. Nell’incontro, valevole per la quinta giornata, sono impegnate le compagini che hanno chiuso rispettivamente al primo e al terzo posto la stagione regolare.

Sempre su Rai Sport, ma dalle 20:25, è di scena la pallavolo. Il terreno di gioco accoglie Scandicci e Milano, in quella che è la gara 2 delle semifinali scudetto. La squadra padrona di casa è chiamata al riscatto, dopo la brutta sconfitta rimediata nella prima uscita. Numerose le atlete azzurre presenti nei quintetti. Fra tutte, ci sono Alessia Orro, Myriam Sylla e Paola Egonu.

Sport in tv domenica 30 marzo, il basket su Dmax

Domenica 30 marzo, inoltre, è possibile assistere allo sport in chiaro anche sui canali Discovery. Il punto di riferimento è Dmax, che dalle 18:15 trasmette la partite di Serie A maschile di basket fra la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Basket Brescia. Si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti, in quanto le compagini sono secondo classificate, fra l’altro a pari punti.

Infine, in seconda serata, spazio agli approfondimenti giornalisti dedicati alla giornata di Serie A di calcio maschile. Su Rai 2 solita staffetta fra La Domenica Sportiva al 90° e L’altra DS, al via alle 22:45 e 00:45. Su Canale 5, invece, da mezzanotte e mezza fino a tarda notte c’è Pressing.