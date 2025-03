Da lunedì 31 marzo e domenica 6 aprile, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di Tradimento. La soap opera turca è visibile tutti i giorni, fino al venerdì, dalle 14:15 circa. Il sabato, la serie inizia alle 14:45 mentre la domenica l’appuntamento è dalle 15:00.

Tradimento 31 marzo 6 aprile, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Durante Tradimento di lunedì 31 marzo, Tolga va in ospedale a trovare Oylum. Quando arriva, tuttavia, nota che la ragazza si trova in compagnia di Behram. Per tale motivo, decide di andare via e raggiungere Selin.

Tradimento 31 marzo 6 aprile, le trame

Nel corso di Tradimento del martedì, Behram e sua mamma Mualla parlano del rapporto fra lui e Oylum. Il ragazzo confessa di voler convolare a nozze il prima possibile con la donna, ma la madre non sembra essere molto d’accordo.

Il mercoledì, nella puntata di Tradimento esce di prigione Sezai e la protagonista gli mostra subito la casa che ha preso in affitto per lui, in attesa del processo. Elmas comunica a Tarik che la protagonista è intenzionata ad acconsentire al divorzio.

Nell’appuntamento del giovedì, Tarik si reca dalla protagonista per chiedere perdono ad Oylum ed Ozan, scusandosi per averli minacciati di diseredarli. Poi segue di nascosto Guzide e la vede a cena con Sezai. Nell’episodio del venerdì, Tarik, a processo, ritira la querela nei confronti di Guzide e le chiede di tornare insieme.

Cosa succede il sabato e la domenica

La settimana di Tradimento procede il sabato. Mualla si offende a causa di alcune parole rivolte contro di lei da Guzide ed Oylum si reca dal ginecologo per effettuare l’aborto. La domenica, Ozan prova a contattare Zelis, ma senza successo. La protagonista, infine, pianifica con i suoi figli il trasferimento di Oylum.

Tradimento 31 marzo 6 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede con nuovi appuntamenti su Canale 5, in onda nel pomeriggio da lunedì alla domenica e fruibili anche in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.