Lunedì 31 marzo, NOVE manda in onda un nuovo appuntamento speciale di Cash or Trash. La trasmissione prende il via alle 21:25 circa, subito dopo la fine di Don’t Forget the Lyrcs, game show guidato da Gabriele Corsi.

Cash or Trash speciale 31 marzo, gli ascolti di sette giorni fa

Quello del 31 marzo di Cash or Trash è il secondo speciale in prima serata ad essere proposto da NOVE. La rete, punto di riferimento per l’intrattenimento Discovery, ha già puntato sul format sette giorni fa. In tale occasione, la trasmissione ha intrattenuto 367 mila telespettatori, con il 2,2% di share. L’appuntamento odierno, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Non cambia il meccanismo di funzionamento dello show

Al timone di Cash or Trash, anche nell’appuntamento visibile in prima serata il 31 marzo, c’è Paolo Conticini. Quest’ultimo è il padrone di casa del programma, realizzato dalla Blu Yazmine, si dall’esordio, avvenuto il 4 ottobre del 2021.

Al fianco di Conticini, anche durante la puntata di oggi, torna Alessandro Rosa. Quest’ultimo ha il ruolo di consulente e banditore di asta, che accoglie tutti i protagonisti che hanno deciso di partecipare al programma. Rosa analizza l’oggetto portato dallo sfidante, dando una valutazione oggettiva in base al prezzo di origine ed alla storia.

I concorrenti, dopo questa prima valutazione preliminare, entrano nello studio, dove vengono accolti da Paolo Conticini. Di fronte ai giudici ed esperti, presentano l’oggetto che intendono vendere, raccontando in che modo ne sono venuti in possesso e spiegando in che modo è possibile utilizzarli. Al termine, inizia l’asta, con gli esperti che, se interessati, fanno una serie di offerte. L’esperto che, alla fine, ha fatto l’offerta più alta porta a casa il bene in questione.

Cash or Trash speciale 31 marzo, chi sono gli esperti

Rispetto alla versione tradizionale, non cambia il tavolo di esperti al centro dello speciale in prima serata di Cash or Trash. Confermatissimi, in primis, i quattro volti storici del format, che presenziano sin dalla prima edizione. Stiamo parlando di Giano Del Bufalo, appassionato di reperti storici, Ada Egidio, a capo di una galleria d’arte contemporanea, Roberta Tagliavini, imprenditrice che ha vari negozi in Italia e all’estero, e Stefano D’Onghia, perito.

A loro si uniscono gli ultimi due arrivati, ovvero Arrigo Migliorati e Federico Bellucci. Il primo gestisce, con la compagna, un antiquariato d’arte. Il secondo, invece, ama soprattutto la restaurazione dei mobili antichi.