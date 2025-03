Lunedì 31 marzo, TV8 e Sky Uno mandano in onda la prima puntata di GialappaShow 2025. Al timone del programma, visibile in prima serata, torna il Mago Forest, affiancato dalla Gialappa’s Band nella formazione a due, ovvero Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

GialappaShow 2025 prima puntata, in studio Elodie

Non cambia il meccanismo di funzionamento dello show, che quest’anno giunge alla quinta edizione. Il programma, che si svolge presso i Soulmovie Studios di Milano, alterna gag in studio a rubriche divertenti.

Al fianco del Mago Forest, anche quest’anno, vi sono delle co-conduttrici famose e diverse in ogni appuntamento. Per l’esordio, in onda oggi, 31 marzo, è dato spazio alla cantante Elodie, che lo scorso febbraio ha partecipato in gara fra i Big al Festival di Sanremo, quando ha presentato il brano inedito Dimenticarsi alle 7. Durante la trasmissione, Elodie ha modo di esibirsi, duettando con Annalaisa, personaggio ispirato ad Annalisa e interpretato da Brenda Lodigiani.

Il cast fisso di comici

Nella prima puntata di GialappaShow 2025 tornano alcuni dei comici che hanno contribuito al successo del programma. In primis Valentina Barbieri, che nella nuova edizione realizza la parodia di Michelle Hunziker.

La già citata Brenda Lodigiani presta il volto a Marcella Bella, mentre i confermati Max Giusti e Ubaldo Pantani sono, rispettivamente, Antonino Canavacciuolo e Massimo Cacciari. Il comico Giovanni Vernia, poi, propone l’inedita imitazione di Damiano David, frontman dei Maneskin. Infine, Gigi e Ross, già protagonisti lo scorso anno, interpretano Pio ed Amedeo.

In tutte le puntate sono coinvolti i Neri per Caso, che con il loro stile inconfondibile accompagnano i vari ospiti musicali che si alternano sul palco. New entry della nuova edizione sono Carlo Amleto, che firma delle irriverenti performance musicali, e Giulia Vecchio, che presenta una versione inedita di Monica Setta.

GialappaShow 2025 prima puntata, le rubriche e gli ospiti

Durante la nuova edizione di GialappaShow ci sono tutte le principali rubriche del format, a partire da Sensualità a Corte, che ha come protagonisti gli attori Marcello Cesena e Simona Garbarino. Confermati, con appuntamenti inediti, Doc Doc Chi è? ed Ultimo Appuntamento, parodie della fiction Doc-Nelle tue mani e del programma Primo Appuntamento.

Sono numerosi gli ospiti che arricchiscono la prima puntata di GialappaShow 2025. In primis c’è Costantino Della Gherardesca, attualmente impegnato, tutti i giovedì su Sky Uno, con Pechino Express. Atteso, nello spazio del citofono guidato da Miriam (interpretata da Brenda Lodigiani), l’attore Valerio Mastrandrea, al cinema con la pellicola Nonostante, di cui è sia regista che attore protagonista. Presenzia, infine, anche Capone & BungtBangt, gruppo nato nel 1999.