Sabato 5 e domenica 6 aprile, Canale 5 manda in onda, dalle ore 16:30 circa, due nuove puntate di Verissimo. Al timone del format, in entrambi gli appuntamenti, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 5 6 aprile, chi c’è il sabato

Una delle ospiti più attese di Verissimo di sabato 5 aprile è Alice Campello. Influencer ed imprenditrice, Campello racconta la sua storia d’amore con Alvaro Morata, attaccante della Spagna e che ha militato a lungo nel nostro campionato.

I due sono sposati dal 2017 ed, insieme, hanno quattro figli, l’ultima nel 2023. Negli scorsi mesi, Campello e Morata hanno avuto una dura crisi coniugale, culminata con la separazione. La crisi, tuttavia, è rientrata e, nel gennaio del 2025, marito e moglie sono tornati insieme.

Per la prima volta a Verissimo, sabato 5 aprile c’è Carlos Diaz Gandia. Il coreografo spagnolo è uno dei volti più popolari del momento sui social, dove è divenuto virale grazie al video in cui dà indicazioni a Gaia per la coreografia del suo brano sanremese Chiamo io chiami tu.

Micaela Ramazzotti e le sorelle Boccoli

A Verissimo di sabato 5 aprile c’è l’attrice e regista Micaela Ramazzotti, in uscita nei principali cinema del nostro paese con la pellicola 30 notti con il mio ex. Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi c’è Raffaella, giovane ballerina eliminata durante la seconda puntata del Serale. Dopo un faccia a faccia con Yari Carrisi Power, la conduttrice accoglie le sorelle Boccoli, ovvero Brigitta e Benedicta. Le due sono fra le concorrenti di The Couple, nuovo reality show di Canale 5 al via lunedì 7 aprile.

Verissimo 5 6 aprile, chi c’è la domenica

Nel corso di Verissimo di domenica 6 aprile è in programma un lungo faccia a faccia con Federica Brignone. La sciatrice, fresca vincitrice della sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, ha registrato l’intervista poche ore prima della bruttissima caduta avvenuta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa.

Silvia Toffanin, durante lo show, dà il benvenuto alla collega ed amica Ilary Blasi, che dà tutte le ultime anticipazioni sul già citato The Couple, show di cui è conduttrice. Attesa, inoltre, Vanessa Incontrada, che a partire dal 9 aprile è l’attrice protagonista della fiction Tutto quello che ho, novità nei palinsesti delle fiction del Biscione. Presente Helena Prestes, modella brasiliana seconda classificata nell’ultima edizione del Grande Fratello. Infine, ci sono Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, professoresse che formano una delle squadre del Serale di Amici.