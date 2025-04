Da qualche settimana a questa parte, sulle principali emittenti televisive del nostro paese è in rotazione la pubblicità di FIAT Grande Panda. Lo spot, in particolare, è stato lanciato in occasione dello scorso Festival di Sanremo.

Pubblicità FIAT Grande Panda, la campagna comunicativa è della M & C Saatchi EU

Al centro della produzione, dunque, c’è la Grande Panda, ovvero una delle automobili più note della FIAT, storica azienda automobilista del nostro paese. La macchina è stata distribuita a partire dallo scorso marzo.

L’azienda che firma la campagna comunicativa è la M & C Saatchi EU. L’auto promette di essere versatile, pratica ed innovativa e mira a rispondere alle necessità quotidiane, mediante soluzioni sostenibili ed intelligenti. La pubblicità, nella versione integrale, ha una durata di oltre un minuto e mezzo.

La canzone di Al Bano protagonista

La pubblicità della FIAT Grande Panda ha come grande protagonista la musica italiana. La colonna sonora dello spot, infatti, è Felicità, storico brano di Al Bano e Romina Power. I due hanno presentato la hit al Festival di Sanremo del 1982 e durante la kermesse si sono posizionati al secondo posto. Secondo le stime, il brano ha venduto in tutto il mondo oltre 25 milioni di dischi.

Nel corso del promo, le note di Felicità accompagnano un’alternanza di immagini che ritraggono esempi di vita quotidiana e spensierata, come d’altronde fa notare il testo stesso. C’è, ad esempio, una famiglia che si appresta a tornare a casa dopo il campeggio, ma anche due amiche che ballano felici nei pressi di un lungomare. Inoltre, delle scritte in sovraimpressione forniscono alcuni dettagli in merito ai vantaggi che promette di avere l’automobile, fra cui i sensori di parcheggio e l’ampio spazio disponibile nel bagagliaio.

Pubblicità FIAT Grande Panda, la recensione

La pubblicità della Grande Panda della FIAT punta molto sull’italianità. Un tratto, fra l’altro, che da sempre contraddistingue la società automobilistica. La scelta di selezionare Felicità come colonna sonora, da questo punto di vista, è decisamente molto azzeccata. Molto bello, poi, il montaggio, che insieme al testo riesce a creare un’atmosfera coinvolgente e piacevole, in grado di tenere alta l’attenzione dei telespettatori.

Inoltre, è interessante la decisione dell’azienda di inserire, durante la produzione, delle frasi in grado di dettagliare i vantaggi della macchina. Essi, in questo modo, sono subito visibili e protagonisti a loro volta della pubblicità, colpendo il pubblico e rafforzando il messaggio che l’azienda ha voluto lanciare realizzando lo spot.