Venerdì 4 aprile, Rai 1 ha trasmesso la semifinale di The Voice Senior 2025. Al timone del programma, come di consueto, c’è Antonella Clerici.

The Voice Senior 2025 semifinale, i finalisti di Arisa

Durante la semifinale di The Voice Senior, i quattro coach Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio hanno iniziato la puntata con sei concorrenti ciascuno. Gli artisti, in seguito, hanno dovuto fare delle scelte, eliminandone tre e portando i rimanenti alla finale, visibile sulla rete ammiraglia della TV di Stato il prossimo 11 aprile.

Per quanto riguarda Arisa, la cantante ha dato una possibilità a Maura Susanna, che ha intonato Hymne a l’amour. Inoltre, sono giunte alla finale anche Monica Bruno e Danilo Grimieri De Ioanni. La prima ha cantato Quando finisce un amore, mentre il secondo spera di vincere l’edizione, essendo giunto alla finale con la hit You are so beatiful.

Le scelte degli altri giudici

Per ciò che concerne Clementino, invece, nella semifinale di The Voice Senior ha deciso di scommettere su Alessandro Acciaro, ex militare che ha convinto tutti con Vecchio frac. Stesso risultato per Luigi Fontana, figlio di Jimmy, che ha agguantato la finale con Il mondo. Infine, ha centrato l’obiettivo anche Luigi Lusi, che ha intonato Hotel California.

Gigi D’Alessio, invece, nella semifinale dello show ha apprezzato particolarmente la voce di Graziella Marchesi, che ha firmato la cover di Fai rumore. Gli altri finalisti del cantautore partenopeo sono Patrizia Conte, che ha usato la sua voce per intonare Portati via, e Luca Virago, che ha firmato la performance sulle note di Strano il mio destino.

Infine, nella semifinale di The Voice Senior si sono esibiti i concorrenti di Loredana Bertè. La coach ha scelto di andare a caccia della vittoria con Gianni Valente, autore di Quando vedrai la mia ragazza. C’è, poi, Paolo Pietroletti, autore della performance sulla cover di Amarsi un po’. Infine, la terza finalista del suo team è Loredana Maiuri, che ha convinto tutti con Highway to hell.

The Voice Senior 2025 semifinale, ottimi gli ascolti

Come sempre, anche la semifinale di The Voice Senior 2025 ha ottenuto ottimi dati di ascolto. La puntata, infatti, ha convinto oltre 3,3 milioni di telespettatori, ricevendo una share del 21,9%. Si tratta di un dato che ha permesso a Rai 1 di vincere la sfida Auditel contro la diretta concorrente Tradimento. La soap, visibile sulla rete ammiraglia Mediaset, ha appassionato 2,3 milioni di persone, ricevendo una share del 14,4%