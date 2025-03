Si sono registrate poche novità e tante conferme, dal punto di vista degli ascolti tv, nella settimana dal 24 al 30 marzo. Fra i programmi più visti continua ad esserci Amici.

Ascolti tv 24 30 marzo, benissimo Champagne, cala Ne vedremo delle belle

Iniziando da Rai 1, lunedì 24 marzo riceve ottimi ascolti Champagne Peppino Di Capri, che interessa 4,2 milioni di telespettatori con una share del 25,2%. Male, invece, il martedì, quando Morgane Detective Geniale 4 si ferma a poco più di 2 milioni di persone intrattenute con il 12,3%.

Mercoledì, il film Io Capitano di Matteo Garrone commuove 2,9 milioni di italiani, vincendo la serata con il 17,1%. Benissimo il ritorno di Che Dio ci aiuti: dopo una settimana di pausa per le partite dell’Italia, la fiction riparte dal 21,2% e 3,6 milioni di persone. Venerdì, solito ottimo risultato per The Voice Senior, stabile 23,2% con 3 milioni e mezzo di telespettatori. Vistoso calo per Ne vedremo delle belle di sabato, al 14,6% con 2,1 milioni di spettatori. Infine, domenica, la fiction Costanza debutta molto bene, al 23,2% con oltre 4 milioni di spettatori.

Buon risultato per lo speciale di Avanti un Altro!

Passando a Canale 5, lunedì 24 marzo la semifinale del Grande Fratello interessa poco più di 2 milioni di persone con il 16,8%. Il film Riscatto d’amore del martedì riceve solo il 9% di share con circa 1,4 milioni di spettatori. Lo Show dei Record è basso sia il mercoledì, al 12,2% con 1,6 milioni di telespettatori, che la domenica, quando ottiene il 12,1% con 1,8 milioni di spettatori.

Si difende bene, giovedì, lo speciale in prime time di Avanti un Altro!. Il game di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con ospiti Pintus e Maria De Filippi, supera i 2 milioni e mezzo di spettatori con il 16,7%. Supera di poco i 2 milioni di telespettatori, invece, Tradimento, al 12,9%. Infine, ottimi risultati per la seconda puntata del Serale di Amici, che tiene incollati di fronte alla tv oltre 3 milioni e mezzo di italiani con il 25,6%.

Ascolti tv 24 30 marzo, le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 il debutto di Alessia Marcuzzi con Obbligo o verità del 24 marzo è tiepido. Il game show diverte solamente 679 mila persone, fermandosi al 4,1%. Stasera tutto è possibile il martedì, invece, permette alla seconda rete di essere la più vista della serata, con il 16,4% e 2,4 milioni di spettatori. Bene anche Le Iene Show e DìMartedì, al 10,5% e al 9,4% rispettivamente su Italia 1 e La7.

Mercoledì, la prima puntata di Mare Fuori su Rai 2 si ferma ad un milione di spettatori con il 5,9%. Benissimo, su La7, il risultato di Una giornata particolare, che intrattiene 1,2 milioni di spettatori con il 7,3%. Record, il giovedì, per Splendida Cornice: il programma di Geppi Cucciari tocca il 7,6% di share con oltre 1,2 milioni di telespettatori.

Molto male Newsroom di Monica Maggioni, che su Rai 3, il venerdì, ottiene una media fra presentazione e prima parte che si ferma al 2,3%. Infine, si conferma essere una calamita per gli ascolti la cronaca, come dimostrano gli eccellenti risultati di Chi l’ha visto e Quarto Grado, che raggiungono, rispettivamente il mercoledì su Rai 3 e il venerdì su Rete 4, l’11,3% e il 9,3% di share.