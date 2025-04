Sabato 5 aprile, Canale 5 ha mandato in onda la terza puntata del Serale di Amici 2025, nella quale è stato eliminato Luk3. Il talent show, guidato da Maria De Filippi, prende il via alle 21:25 circa. Prosegue con nuove prove la sfida fra i team guidati da Celentano-Zerbi, Lettieri-Pettinelli e Cuccarini-Lo. Ospiti della serata sono Alessandra Amoroso e i comici PanPers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino.

Serale Amici 2025 terza puntata Luk3, la prima sfida

Inizia con l’ingresso dei giudici la terza puntata del Serale di Amici 2025. Il team Celentino-Zerbi è chiamato ad indicare quale squadra affrontare: la scelta ricade su Pettinelli-Lettieri. Si parte con un guanto di sfida sulla potenza vocale fra Antonia e Nicolò. La vittoria va alla prima, ma Anna Pettinelli protesta contro Amadeus e Malgioglio, non essendo contenta del risultato finale.

Si continua con Alessia contro Nicolò. Vince lui con la cover di Rocketman. Infine, nel confronto Daniele-TrigNO ha la meglio il danzatore, che permette a Zerbi-Celentano di trionfare nella prima partita.

Tutti e tre i componenti del team sconfitto vanno al ballottaggio, cioè Nicolò, Francesca e TrigNO. Quest’ultimo va al ballottaggio finale.

Il guanto di sfida dei prof

Si prosegue con il guanto di sfida fra prof. Si esibiscono, con tema America Latina, solo Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Vince la speaker di RDS.

La seconda partita della serata è fra Antonia e Francesco. Ha la meglio il danzatore. Si va avanti con Luk3 con Todo de ti (che per l’occasione canta e balla) e Jacopo Sol, che invece punta su Be Heroes. Il voto va a Jacopo, ma il pubblico non sembra essere molto d’accordo. L’ultimo scontro è fra ballerini: Chiara affronta Francesco. Ancora punto a quest’ultimo, stasera in un vero e proprio stato di grazia. La partita è vinta da Cuccarini-Lo, che mandano al ballottaggio Chiamamifaro, Daniele e Chiara. I giudici spediscono a rischio eliminazione proprio Chiara.

La puntata continua con il monologo comico dei PanPers, che per l’occasione lanciano uno speciale guanto di sfida ad Alessandra Celentano, sulle note (riscritte) di Pastello bianco. Dietro, in collegamento, presenzia anche Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Serale Amici 2025 terza puntata Luk3, l’ultima partita

La terza puntata del Serale di Amici 2025 si avvia verso la conclusione con l’ultima partita. Essa è ancora una volta fra Cuccarini-Lo e Celentano-Zerbi. Si comincia con un guanto di sfida sui virtuosismi fra Daniele e Francesco. Vince il ballerino di Lo.

L’appuntamento continua con Senza Cri contro Alessia. Ha la meglio la ballerina. Infine, Francesco affronta Antonia, che canta in duetto con Jacopo. La giudice Elena D’Amario si commuove per la coreografia del ballerino. Il confronto, però, è vinto da Antonia, che regala la vittoria a Celentano-Zerbi.

Al ballottaggio vanno Senza Cri, Luk3 e Francesco. Come settimana scorsa, a rischio eliminazione va Luk3.

Chi è l’eliminato

Nella terza puntata del Serale di Amici 2025 si svolge il ballottaggio finale. Si esibiscono TrigNO, Chiara e Luk3. La prima concorrente salva è Chiara. Grande commozione per Luk3, in lacrime sia prima che dopo l’esibizione. Si torna in casetta, dove sarà comunicato l’esito. L’eliminato è Luk3.

La serata giunge al termine con la performance di Alessandra Amoroso, che canta Cose stupide.