Sono molti, come sempre, gli ospiti presenti in tv nei vari programmi in onda domenica 6 aprile. Fra i più attesi c’è Usain Bolt, pluricampione olimpico.

Domenica 6 aprile ospiti tv, chi c’è da Fazio

A Che tempo che fa di domenica 6 aprile, visibile su NOVE dalle 19:30, è dato spazio, dunque, all’uomo più veloce del mondo. Il conduttore Fabio Fazio intervista il velocista giamaicano, che si è ritirato nel 2017 e che ha vinto, fra le altre, otto medaglie d’oro alle Olimpiadi e ben undici ai campionati iridati.

In studio anche Belen Rodriguez, che da quest’anno ha avviato un nuovo capitolo televisivo, essendo passato a Discovery, dove attualmente conduce lo show comico Only Fun. Arriva, poi, Alberto Angela, divulgatore che da lunedì guida la nuova edizione di Ulisse. Confermati, nella prima parte, gli interventi informati di Roberto Burioni e del giornalista Michele Serra.

Chi c’è da Mara Venier

Spostandosi su Rai 1, domenica 6 aprile, dalle 14:00, Mara Venier guida Domenica In. Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo c’è Gaia, che nella kermesse ha gareggiato con la hit Chiamo io chiami tu. In programma un omaggio all’attrice Eleonora Giorgi, ricordata dal figlio Andrea Rizzoli, autore del libro Non ci sono buone notizie.

Spazio all’attore e regista Luca Zingaretti, che interviene nella diretta per presentare il film da lui diretto intitolato La casa degli sguardi. La padrona di casa ha un faccia a faccia con le showgirl Valeria Marini e Pamela Prati, da qualche settimana impegnata in gara a Ne vedremo delle belle. Il cantante Antoine canta alcuni suoi successi, mentre Michele Bravi e Lino Banfi parlano del cortometraggio Lo ricordo io per te.

Domenica 6 aprile ospiti tv, i protagonisti di Da noi a ruota libera

Sempre su Rai 1, domenica 6 aprile ma dalle 17:20 circa, Francesca Fialdini è al timone di Da noi a ruota libera. In studio, per parlare della sua carriera, c’è Nancy Brilli. Coinvolte Miriam Dalmazio, Caterina Shulha ed Eleonora De Luca, protagoniste di Costanza, la nuova serie di Rai 1. Poi c’è Gilles Rocca, al cinema con la pellicola L’ultima sfida, e Gianni Ippoliti, al timone su Rai 3 del programma Genitori che fare?. Infine, c’è Yuri Tuci, protagonista insieme a Matilda De Angelis del film che segna l’esordio alla regia di Greta Scarano, ovvero Vita da grandi.

Infine, dalle 10:15 circa su Rai 2, torna Citofonare Rai 2. Le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego intervistano il cantante Pago, di recente in gara ad Ora o mai più. Arricchiscono la puntata anche l’attrice Serena Grandi e il cantante Ivan Cattaneo.