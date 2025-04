Martedì 8 aprile, Real Time manda in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma prende il via alle 21:20 circa. Al timone c’è Flavio Montrucchio, che accoglie nel locale i vari single protagonisti.

Primo Appuntamento 9 aprile, Gino con Tanya

A Primo Appuntamento dell’8 aprile c’è Gino. Ha 29 anni, è di Torino e nella vita fa il dj urban, specializzato nel reggaeton e grande amante delle discoteche. Ammette: “Negli ultimi anni mi è accaduto di tutto, sono single da due anni perché non ho trovato quella persona in grado di attirarmi anche solo con uno sguardo“.

Gino passa la serata con Tanya, 25enne di Genova e di origini londinesi. Attualmente sta studiando per prendere la laurea in Scienze della Comunicazione e, in contemporanea, fa la ballerina. Ama anche lei i locali, dove spesso lavora come cubista. Ci tiene a sottolineare: “Il mio lavoro porta con sé tanti pregiudizi, ma io sono una donna normalissima. Non ho mai avuto una storia, spero di conoscere un ragazzo in grado di non annoiarmi“.

Annarita cena con Vincenzo

Nel corso di Primo Appuntamento arriva Annarita. Si rifiuta di dare l’età (“neanche le amiche mie lo sanno“, afferma) ed è di Roma. Si ritiene una persona giovanile, ama indossare le scollature e confessa: “Se mi piace un uomo lo corteggio“. In passato ha avuto due matrimoni, ma ora è single da vari anni. Si definisce “troppo istintiva“. Annarita cena con Vincenzo, 70enne nato in provincia di Napoli. Ora è pensionato, ma ha fatto l’arbitro di calcio ed ha lavorato per le poste. Pensa di essere “semplice” ed è stato sposato per oltre 40 anni.

Le porte del ristorante si aprono per Davide, 32enne regista radiofonico presso un’emittente radiofonica a Milano. Ha la passione per i manga e i videogiochi e per conquistare le ragazze punta tutto sull’ironia. Incontra Flavia, 32enne di Gallarate. Studia comunicazione e marketing ed è appassionata dei cosplay. Ambisce a diventare una donna “indipendente”, perché in passato ha cercato relazioni solo per paura della solitudine.

Primo Appuntamento 8 aprile, Andrea con Zelda

Infine, durante Primo Appuntamento dell’8 aprile ci sono Andrea e Zelda. Lui ha 54 anni, vive a Roma e lavora in una azienda di recupero crediti. Ha la passione per la musica, le serie tv e i libri. Inoltre, scrive filastrocche per bambini. Anche lui ha due matrimoni alle spalle. Lei ha 52 anni, è di Milano e fa tanti lavori, fra cui animazione per bambini. Si ritiene “simpatica” ed è single da sei o sette anni.