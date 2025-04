Stasera in tv mercoledì 9 aprile 2025. Su Rai2, la fiction Mare fuori 5. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 9 aprile 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 5. Due episodi: il primo s’intitola, “Strade perdute”. Lino cerca la verità su Angelo ma si scontra con la sorella. Carmela continua a lavorare per i Ricci cercando di frenare Teresa. Il progetto di Cardio (Domenico Cuomo) rischia di essere spezzato da una spirale di violenza scatenata da Samuele e Federico. A seguire, “Il labirinto delle verità”. Nonostante siano chiusi in isolamento, Samuele e Federico continuano ad esercitare la loro influenza. Rosa affronta un momento doloroso e riemerge una verità che qualcuno ha provato a seppellire. Una ragazza misteriosa si aggira per i vicoli di Napoli.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Stasera, nel programma condotto da Federica Sciarelli, la famiglia di Cristina Golinucci, che da anni sta lottando per trovare la verità sull’omicidio, rivolge un nuovo appello per rintracciare Emanuel Boke, che fu ospite del convento dei cappuccini di Cesena all’epoca in cui Cristina sparì.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè presenta il documentario “Da Cimabue a Giotto” che segue le tracce di Cenni di Pepo, detto Cimabue (1240-1302), maestro di Giotto e alla guida di una generazione di pittori italiani rivoluzionari a fine XIII secolo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Il politicamente corretto non è di casa nel programma di Mario Giordano, che ha ribattezzato Ursula von der Truppen la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo la sua proposta di un riarmo da 800 miliardi di euro. Probabilmente se ne parlerà anche nella puntata di stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, una novità: la 1° puntata della fiction Tutto quello che ho. I Santovito sono una famiglia come tante: mamma Lavinia (Vanessa Incontrada), avvocato di successo, papà Matteo (Marco Bonini) poliziotto, i figli Camilla e Roberto (Edoardo Miulli). A travolgere le loro vite arriva un venerdì sera, quando Camilla esce e non rientra all’orario previsto.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Nelle quattro puntate speciali dedicate alla Bibbia (oggi, la terza) Aldo Cazzullo si avvale del contributo di personalità della cultura, dell’arte e della scienza. Tra gli altri, Corrado Augias, Fabiola Gianotti, Gianfranco Ravasi.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: PSG – Aston Villa. Il canale in chiaro di Sky trasmette la partita che si gioca stasera a Parigi, quarta finale di andata di Champions League. Subito dopo, appuntamento con il post partita firmata dalla Gialappa’s Band, che commenta i lisci e le papere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. La fine di questo viaggio è arrivata. Su una delle spiagge più belle del Mediterraneo, il Golden Bachelor deve scegliere la sua ladies tra Tiziana e Valentina. A chi andrà la Golden Rose?

I film di questa sera mercoledì 9 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2023, di Alessandro Pondi, Una commedia pericolosa, con Enrico Brignano, Gabriella Pession. Maurilio (Enrico Brignano), responsabile della sicurezza di un centro commerciale, sogna di diventare un agente segreto. Una sera dalla finestra sul cortile assiste ad una lite, che termina con un omicidio, tra Rita (Gabriella Pession), la nuova vicina, e un uomo. Ma quando Maurilio arriva nell’appartamento…

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2014, di Matthew Vaughn, Kingsman: Secret Service, con Colin Firth, Taron Egerton. Finito nei guai, il giovane Eggsy (Taron Egerton) compone il numero di telefono inciso sulla medaglia che gli consegnò 17 anni prima, dopo la morte del padre, l’agente Galahad, alias Harry Hart (Colin Firth). Questi gli offre l’occasione di una nuova vita: entrare come spia nell’agenzia Kingsman.

Su Nove, alle 21.30, il film western del 2016, di Antoine Fuqua, I magnifici 7, con Denzel Washington, Chris Pratt. I cittadini di Rose Creek stanno subendo le angherie del magnate Bartholomew Bogue: o lasciano le loro terre o verranno uccisi. Sam Chisolm e altri pistoleri accettano di difenderli.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2013, di Carl Rinsch, 47 Ronin, con Keanu Reeves. Giappone: il mezzosangue Kai si unisce a Oishi, il leader di un gruppo di ronin. Insieme, cercano di vendicarsi del tiranno che ha ucciso il loro maestro, mettendo al bando i suoi seguaci guerrieri.

Su Iris, alle 21.15, il film di guerra del 1998, di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks. Subito dopo lo sbarco alleato in Normandia, il capitano John Miller ha l’ordine di rintracciare il paracadutista James F. Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli.

Stasera in tv mercoledì 9 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Oliver Stone, Ogni maledetta domenica, con Al Pacino, Jamie Foxx. Miami: l’allenatore Tony D’Amato entra in crisi quando i suoi ragazzi iniziano a perdere. Ad aggravare la situazione, ci si mette la proprietaria che vuole vendere la squadra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Yorgos Lanthimos, Povere creature!, con Emma Stone. Bella viene riportata in vita dal brillante ma poco ortodosso scienziato Godwin Baxter. Curiosa e desiderosa di mondanità, Bella fugge con un avvocato elegante e dissoluto e…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2022, di Christian Duguay, Il mio amico tempesta, con Charlie Paulet. Zoe, che sogna di diventare una fantina, si affeziona a Tempesta, una puledra. Una notte di bufera, Tempesta, terrorizzata, accidentalmente ferisce Zoe. Tutto sembra perduto finché…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Patrice Leconte, Maigret, con Gérard Depardieu. Il Commissario Maigret cerca di far luce sull’omicidio di una giovane, ritrovata morta in una piazza di Parigi con indosso un abito da sera. Maigret deve identificare la vittima e le circostanze della sua morte.