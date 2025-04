La Rai ha ufficializzato i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025. Dopo il successo della passata edizione, la TV di Stato ha deciso di riconfermare tutti i tre protagonisti.

Al timone del Concertone del Primo Maggio 2025 torna, dunque, Noemi. L’artista, dalla voce inconfondibile e dallo stile canoro unico, è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, dove ha gareggiato con la hit Se t’innamori muori. Brano, questo, contenuto nell’album Nostalgia. Dal prossimo autunno, la cantante è protagonista di un tour, con il quale salirà sui principali teatri italiani, fra cui quello del Palazzetto dello Sport di Roma.

Noemi condivide il palco del Concertone del Primo Maggio 2025 con Ermal Meta. Il cantautore, polistrumentista ed autore è attualmente impegnato in tour nei teatri italiani. Infine, il trio di padroni di casa è completato da Big Mama, che a giugno parte con tour e che a maggio racconterà, per il nostro paese, tutto ciò che avviene sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Piazza San Giovanni Laterano è la location scelta

Il Concertone del Primo Maggio 2025 è realizzato dalla società iCompany ed è promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL ed UIL. Il sottotitolo dell’edizione è Il futuro suona oggi e l’obiettivo è mettere al centro la musica intesa come strumento di racconto, consapevolezza e cambiamento. Per questo motivo assume un ruolo fondamentale il cantautorato, genere con il quale i testi diventano veicoli di storie e di messaggi.

Come sempre, il Concertone del Primo Maggio mira ad essere un momento di intrattenimento, ma anche di riflessione. La manifestazione, con accesso gratuito, si svolge nella Piazza San Giovanni Laterano di Roma. Gli interessati possono assistere all’evento in diretta su Rai 3 e in streaming su Rai Play. Inoltre, la kermesse è fruibile in diretta radio su Rai Radio 2 e dall’estero, tramite Rai Italia.

Concertone Primo Maggio 2025, torna il contest 1MNEXT

Infine, il Concertone del Primo Maggio 2025 è accompagnato, anche quest’anno, dal contest 1MNEXT, che ogni anno porta sul palco del 1° maggio tre giovani artisti emergenti. Si è chiusa da poco la prima fase, nella quale sono state selezionate 150 nuove voci. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi dei concorrenti che accederanno alla prossima selezione. I tre che raggiungeranno la fase finale si esibiranno durante il Concertone e solo il migliore, votato da una giuria di qualità, sarà il vincitore. Dodici mesi fa il titolo era andato a Giglio, cantautrice torinese che aveva proposto Santa Rosalia.