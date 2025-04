Mercoledì 9 aprile, Rai 2 manda in onda gli episodi Strade perdute e Il labirinto delle verità di Mare Fuori 5. La fiction è visibile dalle 21:20 circa.

Mare Fuori 5 Strade perdute, regista e dove è girata

La quinta stagione della fiction, che va avanti oggi con due nuovi appuntamenti, è realizzata da Picomedia e Rai Fiction. La regia degli episodi è firmata da Ludovico Di Martino, una delle principali novità del nuovo capitolo della serie.

La sceneggiatura, invece, è scritta da Maurizio Careddu, Angelo Petrella, Luca Monesi, Sara Cavosi ed Elena Tramonti. Le riprese si sono svolte a Napoli, che fa da cornice al titolo sin dal suo debutto.

Mare Fuori 5 Strade perdute, la trama

Nel corso di Strade perdute di Mare Fuori, Lino è determinato a scoprire la verità su Angelo. Tuttavia, ben presto si scontra con Irene, sua sorella.

Nel frattempo, Carmela continua a lavorare per conto dei Ricci e prova, seppur faticosamente, a contenere le attenzioni di Teresa. Quest’ultima, tuttavia, osserva Carmela mentre è al cimitero, con un mazzo di fiori, di fronte al mausoleo dei Ricci. Teresa, allora, comprende che l’amato Edoardo è morto.

Micciarella, invece, è tormentato da un vecchio incubo. Nell’istituto penitenziario, Samuele e Federico fanno partire una spirale di violenza, che rischia di spezzare definitivamente il sogno di Cardio.

Il labirinto delle verità, la trama

La serata con Mare Fuori 5 procede con l’appuntamento intitolato Il labirinto delle verità. Dopo quanto è accaduto, Samuele e Federico si trovano in isolamento. Nonostante tale misura, però, i due continuano ad esercitare una notevole influenza sul resto del carcere. Rosa deve affrontare un momento decisamente doloroso, specie quando riemerge una verità dal passato. Beppe, Alina e Pino si impegnano per aiutare Cardio. Carmela e Rosa hanno un duro confronto, al termine del quale la prima prende una decisione che potrebbe avere gravi ripercussioni. Infine, per le strade di Napoli si aggira una ragazza decisamente misteriosa.

Mare Fuori 5 Strade perdute, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mare Fuori 5, che procede con nuovi appuntamenti mercoledì 9 aprile, su Rai 2.