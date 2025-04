Sabato 26 aprile, su Rai 1 è visibile lo speciale de L’Eredità intitolato Tutti in viaggio. Il programma è proposto dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

L’Eredità speciale Tutti in viaggio, il desiderio di partire

Al timone de L’Eredità speciale Tutti in viaggio torna, come sempre, Marco Liorni. Quest’ultimo è al timone del quiz, visibile tutti i giorni nella fascia del preserale della rete ammiraglia, a partire dal 2024.

Le società che ha curato la realizzazione del format è la Banijay Italia. La serata è dedicata al tema del viaggio. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, è sempre più forte il desiderio di partire.

Al suo fianco, Marco Liorni può contare sul sostegno delle professoresse. In tale ruolo sono confermate Linda Pani e Greta Zuccarello.

Affrontano il gioco sei coppie vip

Nel corso dello speciale de L’Eredità di sabato 26 aprile si cimentano nel gioco sei coppie di concorrenti vip, legati fra loro da rapporti affettivi o artistici, provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica. I concorrenti si affrontano per aggiudicarsi il montepremi finale, che è devoluto interamente in beneficenza alla Emergenza Sorrisi Ets.

Dopo una serie di gare avvincenti, la gara culmina con il Triello, al termine del quale è decretata la coppia campione. Essa si qualifica al gioco finale della Ghigliottina, momento da sempre clou dello show. Al momento, la TV di Stato non ha comunicato le identità dei concorrenti. Negli ultimi speciali hanno gareggiato, fra gli altri, Nino Frassica, Clementino, Leonardo De Amicis, Eleonora Daniele e Francesco Paolantoni.

L’Eredità speciale Tutti in viaggio, Marco Liorni scelto per sostituire Carlo Conti

La Rai, dunque, ha deciso di puntare su L’Eredità per sostituire Ne vedremo delle belle. Il format, che ha al centro la sfida fra dieci showgirl e che è guidato da Carlo Conti, chiuderà in anticipo. Inizialmente, infatti, la finale del format sarebbe dovuta andare in onda proprio il 26 aprile. Tuttavia, a causa degli ascolti molto bassi, il programma giungerà al termine il prossimo 12 aprile.

Per Marco Liorni, dunque, si tratta di un nuovo impegno nel prime time, dopo quelli dell’8 e del 15 marzo. In tali occasioni, tuttavia, gli speciale del game show hanno ottenuto ascolti poco soddisfacenti, ricevendo rispettivamente una share del 15,5% e del 15,3%, rispettivamente con 2,2 e 2,3 milioni di telespettatori. Liorni, su Rai 1, deve confrontarsi con la corrazzata Amici, il cui Serale continua a ricevere ottimi dati Auditel.