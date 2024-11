Matrimonio a prima vista 10, la puntata E poi: cosa è successo e l’andamento delle coppie

Mercoledì 13 novembre, su Real Time, è andata in onda la puntata E poi di Matrimonio a prima vista Italia 13. L’appuntamento, che ha preso il via alle 21:20 circa, ha chiuso definitivamente l’edizione.

Matrimonio a prima vista 13 E poi, le parole di Asia ed Anthony

Durante Matrimonio a prima vista E poi, le tre coppie si sono presentate di fronte agli esperti Nada Loffredo, Mario Abis ed Andrea Favaretto ed hanno comunicato l’andamento delle nozze a trenta giorni di distanza dalla scelta finale. In essa, trasmessa sette giorni fa, tutte e tre le coppie hanno deciso di rimanere sposati.

Tale scelta è stata riconfermata in primis da Asia ed Anthony. Quest’ultimo, in particolare, afferma: “La pensiamo sempre alla stessa maniera e lei mi piace sempre di più. Dopo la scelta finale, la vicinanza ha aiutato. Che fosse a casa mia o a casa sua, alla fine siamo sempre riusciti ad organizzarci“. Lei aggiunge: “Sin da subito siamo stati trasparenti e ci siamo mostrati per quello che eravamo. Ormai ho capito com’è, varie volte riesco anche a prevedere ciò che dirà“. I due hanno confessato, tuttavia, di non aver ancora avviato una convivenza vera e propria.

Erik e Valentina

Decisamente differente è la situazione fra Erik e Valentina. Lo sposo, nel corso di Matrimonio a prima vista 13 E poi, confessa: “Siamo stati in un ottovolante. Nell’ultimo mese abbiamo vissuto un periodo tremendo, che è degenerato. Si è sviluppato un rapporto un po’ tossico, che non faceva stare bene nessuno dei due. Litigavamo spesso, soprattutto a causa della distanza. Ci siamo conosciuti in questi mesi e abbiamo capito che siamo proprio gli antipodi. Abbiamo provato a convivere a casa di lei, ma non sono riuscito ad ambientarmi“.

Valentina sottolinea: “Con il tempo cresceva il nostro affetto, ma al tempo stesso emergevano le nostre differenze. Lui voleva a tutti i costi convivere, ma non rispettava i miei tempi, che a differenza sua erano più lenti“. Alla fine, però, sono riusciti a superare le difficoltà e ad oggi sono ancora sposati.

Matrimonio a prima vista 13 E poi, Pietro e Chiara

Infine, durante Matrimonio a prima vista 13 E poi, Pietro e Chiara comunicano di aver divorziato. Lui ammette: “Dopo una breve convivenza, ci siamo accorti di non essere compatibili“. Lei, però, sembra accusare l’uomo: “Io avevo chiesto solo una cosa: di incontrare una persona con la testa sulle spalle, realizzata e pronta a mettersi in gioco. Pietro ha deciso di farsi licenziare e sposarsi in Puglia, a centinaia di km di distanza. Mi sono sentita presa in giro da lui, mi ha detto tante belle parole ma sono mancati i fatti. Hai 38 anni e non hai realizzato nulla“.

Dichiarazioni, queste, che non sono affatto piaciute ai coach, che la definiscono “giudicante”, ed allo stesso Pietro. Quest’ultimo non ci sta: “Lei si è basata solo sul mio lavoro e sulle mie condizioni economiche. Io della mia situazione ne ho parlato con lei. Chiara ha sempre avuto solo il suo punto di vista e non è mai stata interessata a quello che dicevo io. Ha avuto sempre un atteggiamento da estranea, che mi ha fatto passare la voglia di stare con lei“.