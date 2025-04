Sabato 12 aprile prosegue, con un nuovo appuntamento, il Serale di Amici di Maria De Filippi. Lo show è andato in onda su Canale 5. Al centro della serata vi sono le sfide fra gli allievi delle tre compagini, guidate da Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Anna Pettinelli-Deborah Lettieri e Rudy Zerbi-Alessandra Celentano.

Al termine della serata, i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario hanno eliminato uno dei concorrenti, ovvero Chiamamifaro. Ospiti della puntata sono i PanPers, Sangiovanni e Franco126.

Serale Amici 12 aprile, al via la quarta puntata

Inizia la quarta puntata del Serale di Amici. La coppia sorteggiata per iniziare la gara è quella di Lo-Cuccarini, che affronta Zerbi-Celentano. Il primo confronto è fra Antonia e Francesco. Punto assegnato alla cantante, che si è esibita con Averti addosso. Si continua con Senza Cri vs Alessia. La cover di Lentamente permette a Senza Cri di ottenere la vittoria.

La sfida decisiva è un guanto di sfida, lanciato da Emanuel Lo. I protagonisti sono Francesco e Daniele e l’oggetto del contendere è la versatilità. Vince il primo, che regala il trionfo al team Lo-Cuccarini.

I due scelgono di mandare al ballottaggio Alessia, Daniele e Chiara. I giudici salvano le ballerine, mentre Daniele è il primo candidato all’eliminazione.

Guanto di sfida fra prof (e giudici)

La serata va avanti con il guanto di sfida fra prof, che questa settimana devono esibirsi insieme ai giudici. I primi sono Lorella Cuccarini ed Amadeus, che cantano e ballano Mamma mia di Guè e Rose Villain. Rispondono, con un ballo, Rudy Zerbi ed Elena D’Amario. Infine, Anna Pettinelli calca il palco con Cristiano Malgioglio, che firmano un omaggio a Carmen Miranda. I prof che non si sono esibiti premiano Amadeus-Cuccarini.

Cuccarini-Lo decidono di sfidare, per la seconda partita, ancora Zerbi-Celentano. Il duetto sulle note di Cu’mme di Antonia e Jacopo Sol ha la meglio su Senza Cri. Quest’ultima è fortemente rimproverata da Malgioglio, anche se riceve la difesa di Lorella Cuccarini, che battibecca proprio con il giudice.

Il ballerino Francesco, invece, batte Antonia, che ha cercato il punto con Respect. Il terzo ed ultimo confronto è Alessia vs Senza Cri. La prima ha la meglio e, dunque, vincono Zerbi-Celentano. Al ballottaggio vanno Senza Cri e Francesco. La prima è a rischio eliminazione.

Serale Amici 12 aprile, la terza partita

Prima di continuare con la gara, la puntata del 12 aprile del Serale di Amici prosegue con il momento dei comici, firmato per la seconda settimana di fila dai PanPers.

Dopo una serie di versi trap sui concorrenti e i giudici, Zerbi-Cele affrontano Anna Pettinelli-Deborah Lettieri. Si inizia con un guanto di sfida sulla tecnica fra Chiara e Francesca. Parte uno scontro fra prof. Lettieri accusa la collega per i modi usati con la sua allieva. Celentano, a sua volta, sottolinea che Deborah “predica bene ma razzola male“, per poi attaccare: “Se non ti va bene andate a casa, pure tu“. Il punto va a Chiara, anche se i giudici riconoscono l’evidente sbilanciamento della prova. Amadeus, inoltre, difende i modi della Celentano, ricordando gli inizi della sua carriera.

La puntata del 12 aprile prosegue con Chiamamifaro e Nicolò, che cantano Drivers License e Rolling in the Deep. Ha la meglio il concorrente. Il faccia a faccia decisivo è fra Jacopo Sol e TrigNO. Quest’ultimo duetta con Nicolò con Notti magiche. Vincono gli artisti di Lettieri-Pettinelli, che mandano al ballottaggio Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol. A rischio eliminazione va Chiamamifaro.

Serale Amici 12 aprile, chi è l’eliminata

Nella quarta puntata del Serale di Amici, in onda il 12 aprile, si svolge il ballottaggio finale. Senza Cri canta Grande muraglia, Daniele risponde danzando sulle note di Dicono di me. Infine, Chiamamifaro canta Leone. Il primo salvo è Daniele.

Sia Chiamamifaro che Senza Cri cantano di nuovo. Dopo i voti dei giurati, si rientra in casetta per l’esito. La concorrente eliminata è Chiamamifaro. La conduttrice confessa: “Sono contento di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una chiamata da tua mamma o da tuo padre, né prima né dopo i casting“.

La puntata termina con Sangiovanni, che canta la sua nuova Luci allo xeno, e con Franco126, che intona Nottetempo con Giorgio Poi.