Rai 1 e Canale 5, domenica 13 aprile, mandano in onda nuove puntate di Linea Verde e Melaverde. Mentre il primo è visibile dalle 12:20 circa, il secondo parte alle 11:50.

Linea Verde Melaverde 13 aprile, Peppone, Beshir e Granbassi a spasso per la Valnerina

Al timone di Linea Verde di domenica 13 aprile tornano i soliti Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi. I tre, questa settimana, sono in Umbria, in particolare nella Valnerina. Il viaggio inizia dalle Cascate delle Marmore, definita anche la porta della Valnerina e meraviglia naturale capace di attirare, ogni anno, migliaia di visitatori.

Il viaggio procede verso Polino, che con i suoi appena 232 abitanti è il più piccolo comune della regione. Spazio ad Arrone, noto soprattutto per i suoi campanari, e Ferentillo, che invece è contraddistinto per le falesie, scarpate rocciose molto ripide, che rendono unico il paesaggio. Infine, è protagonista anche Montefranco, piccolo centro in provincia di Terni, che sorge sopra ad un colle.

Vincenzo Venuto in Valle Trompia

Per quanto riguarda Melaverde, anche domenica 13 aprile è guidato da Vincenzo Venuto e da Ellen Hidding. Il primo è in Valle Trompia, un luogo di montagna che in passato ha subito un periodo di abbandono ma che, da qualche anno a questa parte, è al centro di un processo di rinascita e ripopolamento.

Il viaggio del padrone di casa parte da una ex miniera di ferro oggi divenuta un museo dove fare esperienze uniche e vivere sensazioni adrenaliniche. Spazio, poi, alla Val Bertone, incantevole territorio dove la riqualifica ha creato un presidio dedicato ai visitatori. Infine, dopo una rapida visita ad un’azienda agricola, è raccontato il progetto che ha portato un sentiero a divenire un’aula di scuola all’aperto.

Linea Verde Melaverde 13 aprile, Ellen Hidding a Belluno

Infine, durante la puntata di domenica 13 aprile di Melaverde, è protagonista Belluno. La provincia sorge nella Conca dell’Alpago, area che è racchiusa fra le Alpi Bellunesi. Qui è la natura a farla da padrona, fra il lago di Santa Croce e la foresta del Cansiglio.

Un tempo, il territorio era selvaggio al punto da risultare inospitale ed incompatibile con la vita. Con il tempo, però, le cose sono cambiate e sono sorte varie attività, fra conferme e novità. Fra esse c’è l’allevamento di capre cashmere, un animale che prima non abitava tali zone e che è stato introdotto da una giovane coppia. Infine, in chiusura di puntata, è raccontato la secolare storia degli scalpellini, artigiani che lavorano la pietra e il marmo con l’uso dello scalpello.