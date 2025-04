Sono molti gli ospiti attesi in tv domenica 13 aprile. Grande protagonista, in tal senso, è Che tempo che fa.

Domenica 13 aprile ospiti tv, Whoopi Goldberg e Luciano Ligabue

Nel corso dello show di Fabio Fazio, al via alle 19:30 su NOVE, è accolta l’attrice Whoopi Goldberg. Premio Oscar nel 1991 nella categoria Miglior attrice non protagonista, l’interprete ha lavorato a film di grande successo, fra cui Ghost-Fantasma, Il colore viola e Sister Act.

Grande spazio anche alla musica italiana con Luciano Ligabue. Il rocker, fra gli artisti più apprezzati ed ascoltati del nostro paese, a breve rilascerà il disco Buon Compleanno Elvis 1995-2025. In studio Luca Guadagnino, pluripremiato regista, che interviene in occasione dell’uscita della pellicola Queer. Nel parterre di ospiti c’è Giorgio Panariello, presto impegnato in nuovi progetti a teatro e in tv.

Confermati gli spazi di approfondimento di Roberto Burioni, Michele Serra ed Edoardo Prati. Inoltre, a metà serata, Fazio accoglie Luciana Littizzetto per il monologo comico.

Roby Facchinetti e Monica Guerritore su Rai 1

Su Rai 1, domenica 13 aprile alle 14:00 Mara Venier conduce Domenica In. Direttamente da Ne vedremo delle belle arrivano Pamela Prati e Valeria Marini. Quest’ultima è preceduta dalla mamma Gianna Orrù, che ricorda la truffa finanziaria di cui è stata vittima qualche anno fa e per la quale sta affrontando una lunga e complicata vicenda giudiziaria.

A seguire c’è Roby Facchinetti, storico paroliere dei Pooh che presenta il nuovo progetto discografico dal titolo Parsifal: l’uomo delle stelle. Il mondo della musica è rappresentato anche da Katia Ricciarelli, che si esibisce con ‘O sole mio insieme a Luca Minelli. Il cantautore Drupi, invece, parla del suo stato di salute.

Alle 17:20, sempre domenica 13 aprile su Rai 1, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. L’ospite più attesa è Monica Guerritore, icona del cinema nostrano. Presenziano Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, protagonisti nelle sale con il film 30 Notti con il mio ex, commedia nella quale interpretano due ex coniugi. Dal cast della fiction Che Dio ci aiuti arriva Gaia Bella. Infine, c’è Tosca D’Aquino, artista a tutto tondo e testimonial di Save the Children.

Domenica 13 aprile ospiti tv, gli altri format Rai

Su Rai 2, domenica 13 aprile parte, alle 10:15, Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego. Le due intervistano Carmen Russo ed Angela Melillo, fra le protagoniste di Ne vedremo delle belle. In studio anche Valeria Fabrizi, accompagnata dalla figlia Giorgia Giacobetti. Infine, Antonella Elia è in collegamento con Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori.