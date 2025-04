Tanto sport previsto nelle reti tv in chiaro durante la giornata di domenica 13 aprile. Grande protagonista è il ciclismo.

Sport in tv domenica 13 aprile, la Parigi-Roubaix

Domenica 13 aprile si svolge una delle gare ciclistiche da sempre più attese ed affascinanti. Stiamo parlando della Parigi-Roubaix, corsa che rientra nell’elenco delle cosiddette cinque classiche monumento. Inoltre, è uno degli eventi sportivi più antichi: la prima edizione si è svolta nel lontano 1896. A rendere iconica la gara sono senza dubbio i numerosi tratti in pavè, porzioni di strada con cubi di porfido o ciottoli tondi, che rendono molto più complesso il lavoro dei ciclisti.

Nell’edizione 2025, i protagonisti devono percorrere più di 259 km. Di questi, circa 55 km sono in pavè. Ai nastri di partenza c’è Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime due edizioni. Per cercare il tris deve avere la meglio su Tadej Pogacar, al debutto nella classica. Le speranze italiane sono riposte su Filippo Ganna.

La Parigi-Roubaix 2025 è visibile, in diretta, il 13 aprile dalle 15:15 circa su Rai 2. Il racconto è affidato ad Andrea De Luca e Alessandro Ballan.

Il Sei Nazioni di rugby femminile

Spostandosi su Rai Sport, domenica 13 aprile prende il via, dalle 15:45, il match del Sei Nazioni di rugby femminile fra la Scozia e l’Italia. L’incontro, valevole per il terzo turno della competizione, si svolge presso l’Hive Stadium di Edimburgo. Le Azzurre non riescono ad avere la meglio sulle scozzesi dal 2022. Lo scorso anno, le due compagini si sono sfidate due volte ed entrambi gli appuntamenti sono terminati con il trionfo della Scozia.

A seguire, dalle 17:50 sempre su Rai Sport, inizia la Superlega maschile di pallavolo. Al PalaBianca Sport di Piacenza, infatti, si svolge la gara 2 delle semifinali fra il Piacenza e il Trentino, che ha vinto per 3 a 2 nel primo impegno della serie.

Sport in tv domenica 13 aprile, il basket

Su Dmax, rete visibile sul canale 52 del digitale terrestre, domenica 13 aprile è proposta la partita che oppone la Umana Reyer Venezia e la Pallacanestro Trieste. Il faccia a faccia parte dalle 18:15 e ha come protagonisti due team in piena corsa per i playoff.

Infine, in seconda serata, spazio agli approfondimenti giornalisti dedicati alla giornata di Serie A di calcio maschile. Su Rai 2 solita staffetta fra La Domenica Sportiva al 90° e L’altra DS, al via alle 22:45 e 00:45. Su Canale 5, invece, da mezzanotte e mezza fino a tarda notte c’è Pressing.